Sáng 20-11, UBND xã Thuận Bắc tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Ông Phạm Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Năm 2026, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tình hình kinh tế - xã hội của xã Thuận Bắc có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 6.993,18 tỷ đồng, tăng 18,46% so với năm 2025, đạt và vượt so với chỉ tiêu giao (tăng từ 13 đến 14%). Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.651,4 tỷ, tăng 25,1% so với năm 2025, đạt và vượt chỉ tiêu giao; thu ngân sách nhà nước hơn 33,2 tỷ đồng, đạt 111,5% chỉ tiêu tỉnh giao; giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh cho 650/500 lao động, đạt 130% kế hoạch được giao. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,83%/3,7%, đạt và vượt 130,7% so với chỉ tiêu giao.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2027, UBND xã Thuận Bắc tiếp tục bám sát và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030; tập trung triển khai có hiệu quả chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, xã chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Trọng Hùng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2026 và thời gian tới, lãnh đạo xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa; chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp mạnh mẽ, đột phá, khả thi, phù hợp với thực tế. Tinh thần chung là chọn đúng việc ưu tiên cần làm, quyết tâm, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.