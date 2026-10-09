Xã Thuận Bắc tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

Sáng 9-10, tại Nghĩa trang xã Thuận Bắc, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thuận Bắc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cất bốc, quy tập một hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính, góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thuận bắc đưa hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Theo hồ sơ xác minh của địa phương, hài cốt được người dân phát hiện năm 2011 trong quá trình san lấp mặt bằng khu gò đất để trồng rau muống, gần Nhà máy Gạch tuynen Du Long (thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc), cách cầu Láng Ông khoảng 300m.

Thời điểm phát hiện, hài cốt có một số dấu hiệu nghi là liệt sĩ, như: Được quấn tăng bộ đội, mặc quần áo bộ đội và hộp sọ có lỗ nghi do đạn xuyên qua. Do chưa xác định được danh tính, hài cốt được an táng tại Nghĩa trang xã Thuận Bắc.

Hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính được lãnh đạo xã Thuận Bắc đưa về nhà chờ Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Qua rà soát hồ sơ, xác minh thông tin từ nhân chứng và đối chiếu với lịch sử địa phương, Hội đồng Chính sách xã Thuận Bắc nhận định khu vực phát hiện hài cốt từng diễn ra nhiều trận đánh trước thời điểm giải phóng Ninh Thuận vào tháng 4-1975. Các thông tin thu thập được có nhiều yếu tố phù hợp với khả năng đây là hài cốt liệt sĩ.

Việc cất bốc, quy tập được triển khai theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng. Sau khi hoàn tất, hài cốt sẽ được bàn giao, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận; đồng thời, lấy mẫu phục vụ giám định ADN theo quy định, làm cơ sở xác định danh tính liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.