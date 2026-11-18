Chiều 18-11, xã Thuận Bắc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại liên khu dân cư 11 thôn. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Qua đó, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Thuận Bắc tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhân ngày truyến thống.

Trong năm 2026, xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 171,8 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh gần 150,9 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 19 căn nhà Đại đoàn kết, giới thiệu hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ khó khăn. Đồng thời, kêu gọi, tiếp nhận các nguồn lực trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, trao 3.472 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ đó, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Toàn xã hiện còn 165 hộ nghèo, chiếm 2,8% (giảm 122 hộ so với năm 2025) và 266 hộ cận nghèo, chiếm 4,5% (giảm 39 hộ).

Phát biểu tại ngày hội, ông Hồ Sĩ Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa trong đời sống cộng đồng; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả của Ban Công tác Mặt trận các thôn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong năm qua. Ông mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Thuận Bắc trao tặng 10 suất quà của tỉnh cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã

Lãnh đạo xã Thuận Bắc trao danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026 cho các thôn trên địa bàn xã.

Dịp này, lãnh đạo xã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2027; trao 10 suất quà của tỉnh cho các gia đình chính sách và 30 suất quà cho hộ nghèo. UBND xã biểu dương, khen thưởng 22 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trao danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu cho 44 hộ và danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026 cho 11 thôn.

Lãnh đạo xã Thuận Bắc tham quan các gian hàng ẩm thực của các thôn được trưng bày tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, xã tổ chức các gian hàng ẩm thực, trưng bày, giới thiệu món ăn truyền thống và đặc sản địa phương. Hoạt động tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa, quảng bá sản phẩm và hình ảnh quê hương Thuận Bắc.