Xã Thuận Bắc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Chiều 2-10, UBND xã Thuận Bắc tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) cho 26 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác ATTP; hiệu trưởng, hiệu phó; bếp trưởng và nhân viên các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các học viên được tìm hiểu về một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác ATTP như: Nghị định số 155, ngày 12-11-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế và quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Quyết định số 1246, ngày 31-3-2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Quyết định số 75, ngày 27-3-2024 của Cục ATTP về việc ban hành bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn phương án của UBND xã về ứng phó với các vụ ngộ độc thực phẩm...

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua tập huấn giúp các học viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm pháp lý và tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh ATTP; đồng thời trang bị kỹ năng, phương án xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống giả định, sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học, góp phần tạo dựng niềm tin cho phụ huynh, đảm bảo chất lượng bữa ăn tại các trường học và xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.