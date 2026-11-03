Xã Thuận Bắc ra mắt Hội đồng Đội và trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3-11, xã Thuận Bắc tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Đội và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thuận Bắc tặng hoa chúc mừng Hội đồng Đội xã tại lễ ra mắt.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn xã công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Đội xã Thuận Bắc, gồm 9 thành viên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi, giúp chuyển tải các chủ trương, chương trình giáo dục của Đoàn - Đội cấp trên đến gần hơn với học sinh trên địa bàn xã. Qua đó, tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lãnh đạo xã Thuận Bắc trao học bổng cho các học sinh.

Dịp này, lãnh đạo xã trao 40 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” (mỗi suất 500.000 đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; kinh phí từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn và Hội đồng Đội xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi để thiếu nhi trên địa bàn xã có môi trường sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện lành mạnh.