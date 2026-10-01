Xã Thuận Bắc phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Sáng 1-10, tại Trường THCS Thuận Bắc, UBND xã Thuận Bắc tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Ông Đỗ Nguyên Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị địa phương; cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao hiểu biết về khoa học, công nghệ, pháp luật, văn hóa, xã hội, để phục vụ tốt cho công việc, cuộc sống. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để học tập, giao lưu, chia sẻ tri thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Học sinh Trường THCS Thuận Bắc tham dự lễ phát động.

Dịp này, Trường THCS Thuận Bắc tổ chức cho các đại biểu và học sinh tham quan hoạt động của thư viện nhà trường. Qua đó, giúp đại biểu, học sinh trực tiếp tiếp cận không gian đọc, học liệu mở và các hoạt động đổi mới của thư viện.