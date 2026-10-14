Xã Thuận Bắc phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Sáng 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Bắc tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu, những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong những năm qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Quỹ “Vì người nghèo” xã Thuận Bắc tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng... để người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.

Lãnh đạo xã Thuận Bắc tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Hưởng ứng lời kêu gọi với tinh thần trách nhiệm "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" và nét đẹp văn hóa đoàn kết của cộng đồng địa phương, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” với số tiền hơn 156 triệu đồng.

Địa phương tiếp tục nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã đến hết ngày 14-11, bằng 2 hình thức: Chuyển khoản qua số tài khoản Quỹ "Vì người nghèo" Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Bắc - số tài khoản: 0010334522 (Ngân hàng Chính sách xã hội Thuận Bắc); nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Bắc, địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa. Toàn bộ số tiền vận động sẽ được công khai đúng theo quy định.