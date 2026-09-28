Xã Thuận Bắc kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Sáng 28-9, UBND xã Thuận Bắc tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến thức ăn; quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm để phục vụ chế biến thực phẩm; nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm và vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ.

Đoàn kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh tại thôn Ấn Đạt.

Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi vi phạm khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan tham gia kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các cơ sở cơ bản bảo đảm vệ sinh, thoáng mát, đúng theo quy định; đồng thời chưa phát hiện các hành vi vi phạm. Đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ cơ sở nâng cao nhận thức về ATTP và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Thời gian tới, xã Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp bảo đảm ATTP; phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để bảo đảm ATTP cho người dân trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm... Qua đó, giúp các cơ sở và người dân nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về ATTP, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm các sản phẩm lưu thông trên thị trường an toàn, chất lượng, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã từ ngày 28-9 đến 2-10.