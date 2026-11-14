Xã Thuận Bắc khai mạc hội thi thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 14-11, xã Thuận Bắc tổ chức khai mạc hội thi thể thao chào mừng 96 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 - 18-11-2026), gắn với ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân 11 thôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội thao.

Hội thi có 11 đội, quy tụ hơn 300 vận động viên nam, nữ đến từ 11 thôn trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm: Kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, chuyền chanh, đưa bóng về đích. Thông qua các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo xã Thuận Bắc trao cờ lưu niệm cho các đội.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Các đội tranh tài môn đẩy gậy nữ.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Đỗ Nguyên Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đề cao ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Lãnh đạo xã khuyến khích Nhân dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong toàn xã; xây dựng nếp sống văn minh và đời sống văn hóa cơ sở ngày càng vững mạnh.