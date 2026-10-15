Xã Thuận Bắc họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 15-10, xã Thuận Bắc tổ chức họp mặt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Thời gian qua, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Bắc đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo; chú trọng tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, giáo dục truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thuận Bắc tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Dịp này, xã Thuận Bắc ra mắt mô hình Câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường tại 2 thôn Ba Tháp và Mỹ Nhơn, mỗi thôn gồm 15 thành viên. Câu lạc bộ nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên nông dân trong việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế rác thải nhựa và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định. Qua đó, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường thôn Ba Tháp và thôn Mỹ Nhơn ra mắt.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Thuận Bắc tổ chức Hội thi ẩm thực và giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân và Phụ nữ Việt Nam, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, đầm ấm để hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực tại địa phương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo xã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, hội viên các cấp hội nông dân, phụ nữ xã thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tổ chức các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả; tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát mục tiêu, định hướng của cấp trên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.