Xã Thuận An: Góp yêu thương, tiếp sức người nghèo vươn lên

Trao mái ấm, tiếp sức sinh kế

Chồng mất sớm, một mình chị Nguyễn Thị Là (thôn Kim Đà, xã Thuận An) phải gồng gánh nuôi ba người con đang tuổi ăn học. Những khó khăn chồng chất khiến việc có một ngôi nhà vững chãi để mẹ con chị yên tâm sinh sống từng là mong ước không dễ thực hiện. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ 60 triệu đồng từ chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, người thân, gia đình chị đã xây dựng được căn nhà mới.

“Có nhà mới để mẹ con tôi che mưa, che nắng, tôi mừng lắm. Tôi chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã quan tâm, giúp đỡ gia đình”, chị Là xúc động chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An Trương Văn Học trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Đại đoàn kết" đến đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vân Thư

Với mẹ con chị, sự hỗ trợ không chỉ mang lại một mái nhà an toàn mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống, vơi bớt nỗi lo thường nhật. Đó cũng là ý nghĩa của những chương trình an sinh được xã Thuận An triển khai, giúp đỡ đúng hoàn cảnh, trao cơ hội để người khó khăn từng bước vươn lên.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, địa phương còn chú trọng tạo điều kiện để người dân có thêm phương tiện lao động, cải thiện thu nhập. Tại thôn Giao Tất, bà Dương Thị Thu Hà được hỗ trợ một chiếc máy may trị giá 12 triệu đồng. Với công cụ lao động mới, bà có thêm điều kiện phát triển nghề may, tăng thu nhập, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

Sự hỗ trợ ấy cho thấy công tác chăm lo người nghèo ở Thuận An không dừng lại ở những phần quà trước mắt mà hướng đến giải pháp lâu dài, giúp người dân phát huy khả năng lao động, chủ động cải thiện cuộc sống.

Bà Dương Thị Thu Hà với niềm vui được nhận chiếc máy may. Ảnh: Vân Thư

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Quỹ Vì người nghèo xã đã trao 670 suất quà với tổng trị giá hơn 342 triệu đồng; hỗ trợ hai phương tiện sản xuất trị giá 22 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh hiểm nghèo và mua thẻ bảo hiểm y tế cho 36 trường hợp, với kinh phí 74,5 triệu đồng. Đáng chú ý, toàn xã đã xây mới 13 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 4 căn nhà từ nguồn quỹ và sự chung tay, đóng góp ngày công của nhân dân. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn trao trực tiếp hơn 660 suất quà, trị giá 357 triệu đồng.

Đằng sau mỗi con số là một hoàn cảnh được sẻ chia, một nỗi lo được vơi bớt. Những mái nhà mới, phương tiện sản xuất và khoản hỗ trợ thiết thực đang góp phần tạo nền tảng để các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, tự tin hơn trên hành trình thoát nghèo.

Gắn kết cộng đồng, vun đắp an sinh bền vững

Để những sự giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc, xã Thuận An xác định công tác giảm nghèo phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Việc rà soát hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu thực tế được chú trọng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò kết nối những gia đình cần hỗ trợ với doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình "Thuận An đoàn kết - Lan tỏa yêu thương". Ảnh: Vân Thư

Từ khi thành lập xã đến nay, Quỹ Vì người nghèo xã Thuận An đã huy động được hơn 1 tỷ 278 triệu đồng. Nguồn quỹ được quản lý, sử dụng theo đúng quy chế, đúng mục đích, đúng đối tượng, qua đó tạo niềm tin để các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của xã Thuận An là công tác chăm lo người nghèo không chỉ đặt lên vai một cơ quan mà được triển khai bằng nhiều hình thức, thông qua mạng lưới tổ chức đoàn thể và sự tham gia trực tiếp của các thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp, trường học và người dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt cho biết, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của các đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã tạo sức lan tỏa rõ nét trong công tác chăm lo người nghèo. Thời gian qua, xã tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện sản xuất và tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Tuấn Khanh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An Nguyễn Văn Đạt trao giấy chứng nhận đến các đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Vân Thư

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất xác định giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu của địa phương là giữ vững thành quả không còn hộ nghèo, thực hiện giảm nghèo đa chiều, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Để làm được điều đó, xã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và nhân dân, cùng chăm lo cho hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Theo rà soát đến tháng 6-2026, Thuận An còn 5 hộ cận nghèo, 2.197 đối tượng chính sách, trợ giúp xã hội, 772 người khuyết tật hưởng trợ cấp hằng tháng và hơn 160 trẻ mồ côi. Những con số ấy nhắc nhở rằng công tác an sinh vẫn cần được duy trì thường xuyên, nhất là với những người yếu thế, người mắc bệnh hiểm nghèo và các gia đình gặp biến cố.

Hướng tới mục tiêu huy động gần 800 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo trong năm 2026, xã Thuận An tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Bởi giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ một khoản kinh phí hay dựng lên một mái nhà, mà còn là tạo cơ hội để mỗi người có thêm điều kiện tự vươn lên.

Từ sự sẻ chia cho những người yếu thế, xã Thuận An đang vun đắp một cộng đồng nghĩa tình, nơi người gặp khó khăn không phải đơn độc trên hành trình tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sáng 19-10, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026. Theo đó, đợt cao điểm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo từ ngày 17-10 đến 18-11-2026, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động ủng hộ tối thiểu một ngày lương; mỗi hộ gia đình đóng góp tối thiểu 20.000 đồng; các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ tùy điều kiện. Ngay tại lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” xã Thuận An đã tiếp nhận số tiền: 901.400.000 đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An ra mắt mô hình “Thuận An đoàn kết – lan tỏa yêu thương”.