Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD 2026 vì trang phục thi đấu

Sáng 22/9, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang bị hủy kết quả tại vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ ASIAD 2026 do trang phục thi đấu không vượt qua bài kiểm tra độ cứng theo quy định của Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế (ISSF).

Trước khi bị hủy kết quả, bộ đôi Việt Nam thi đấu đạt thành tích đứng thứ 4 vòng loại, đủ điều kiện giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, ở bước kiểm tra sau vòng loại, trang phục của hai xạ thủ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, khiến thành tích bị hủy và bắn súng Việt Nam mất suất thi đấu chung kết.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường, sai số về độ cứng của trang phục chỉ ở mức rất nhỏ. Trang phục của các xạ thủ trước đó đã được kiểm tra và không phát sinh vấn đề. Ban huấn luyện Việt Nam sau đó khiếu nại và nộp lệ phí 100 USD, song kết quả không thay đổi.

Theo “Hướng dẫn kiểm tra trang thiết bị súng trường - Phiên bản 2026” của ISSF, áo và quần chuyên dụng của xạ thủ phải trải qua bài kiểm tra độ cứng trước và trong quá trình thi đấu. Thiết bị sẽ tác động lực lên vật liệu để đo độ võng, qua đó đánh giá khả năng hỗ trợ cơ thể khi vận động viên giữ tư thế ngắm bắn.

Kết quả thành tích của các vận động viên sau loạt bắn vòng loại. Ảnh: chụp màn hình

Mức độ võng tối thiểu để trang phục được công nhận đạt chuẩn là 3,0 mm và không có khoảng dung sai. Nếu một vùng cho kết quả 2,9 mm hoặc thấp hơn, thiết bị phải được hiệu chuẩn lại trước khi kiểm tra lần hai. Trường hợp chỉ một vùng không đạt, vận động viên có thể nhận cảnh báo; nếu từ hai vùng trở lên không đạt, trang phục bị xác định không đạt tiêu chuẩn.

ISSF cũng lưu ý trang phục từng vượt qua kiểm tra trước đó chưa đồng nghĩa chắc chắn đạt chuẩn ở lần kiểm tra tiếp theo. Quá trình thi đấu có thể khiến vật liệu bị xô lệch, co giãn và thay đổi độ cứng. Đặc biệt, những bộ trang phục có thông số sát ngưỡng 3,0-3,1 mm được cảnh báo có nguy cơ không vượt qua kiểm tra sau thi đấu.

Theo quy định, các vận động viên giành quyền vào chung kết nội dung súng trường hơi phải tiếp tục trải qua kiểm tra đầy đủ đối với trang phục, súng và phụ kiện. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, vận động viên sẽ bị loại khỏi cuộc thi.