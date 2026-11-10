Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành Huy chương bạc thế giới, giành vé Olympic 2028

Trịnh Thu Vinh đã giành HCB tại Giải vô địch thế giới 2026 và có suất Olympic 2028. Ảnh: ISSF

Tại vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh đạt 585 điểm sau hai bài bắn tiêu chuẩn và bắn nhanh, xếp thứ 7 và giành quyền vào chung kết.

Ở cuộc tranh tài quyết định, nữ xạ thủ sinh năm 2000 thi đấu bản lĩnh, lần lượt vượt qua các đối thủ để lọt vào nhóm 3 người dẫn đầu. Với kết quả này, Thu Vinh đã chắc chắn giành suất tham dự Olympic 2028 cho bắn súng Việt Nam.

Sau đó, cô tiếp tục cạnh tranh huy chương cùng hai xạ thủ hàng đầu là Yang Jiin (Hàn Quốc) và Zhang Yueyue (Trung Quốc). Vượt qua đối thủ Trung Quốc, Thu Vinh bước vào cuộc đấu tranh Huy chương vàng với Yang Jiin. Ở loạt bắn cuối, nữ xạ thủ Việt Nam chỉ kém đối thủ đúng 1 điểm, với tỷ số 43-44, qua đó giành HCB thế giới.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Trịnh Thu Vinh giành quyền tham dự Olympic. Tại Olympic Paris 2024, cô từng thi đấu ở hai nội dung 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao nữ, lần lượt xếp thứ tư và thứ bảy. Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Thu Vinh đã tiến rất gần đến bục nhận huy chương.

Việc sớm có vé đến Los Angeles 2028 mở ra cơ hội để nữ xạ thủ có sự chuẩn bị dài hơi, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại kỳ Thế vận hội tiếp theo. Tấm HCB thế giới cũng là sự ghi nhận cho quá trình đầu tư, tập luyện và nỗ lực khẳng định mình của Thu Vinh trên đấu trường quốc tế.

Cũng trong ngày 10-11, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung giành Huy chương đồng nội dung đồng đội nữ 25m súng ngắn thể thao tại giải.

Giải vô địch bắn súng thế giới 2026 tại Doha là giải đấu được Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) công nhận thành tích xét trao suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Với tấm HCB cá nhân và tấm vé Olympic quý giá, Trịnh Thu Vinh tiếp tục là niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam trên hành trình hướng tới Thế vận hội.