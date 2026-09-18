Xạ thủ tranh tài tại 'Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026'

Các xạ thủ tiến hành bài thi. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Trên thao trường của Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, từng phát đạn nổ giòn, các mục tiêu bị hạ gục, các bài bắn từ đơn giản tới phức tạp vừa thể hiện trình độ cá nhân, vừa là sự hiệp đồng, ăn ý của các xạ thủ. Thi đấu được tổ chức đúng quy chế, điều kiện từng bài bắn, đánh giá kết quả trung thực, khách quan, công bằng và chính xác, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sai sót.

Theo Ban tổ chức, hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện lực lượng bắn tỉa của các cơ quan, đơn vị, nhà trường; làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của phân đội bắn tỉa của các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, tuyển chọn vận động viên cho Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội tham gia các giải bắn tỉa trong khu vực và quốc tế năm 2026.

Những năm qua, lực lượng bắn tỉa của các đơn vị trong toàn quân đã được biên chế đầy đủ, tổ chức huấn luyện, kiểm tra, hội thao ở cơ sở đạt được kết quả tốt. Đội tuyển bắn tỉa của Đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội tham gia các giải bắn tỉa khu vực và quốc tế đã đạt được những kết quả xuất sắc.

Các xạ thủ tiến hành bài thi.

Bài bắn đơn Kim tự tháp, xạ thủ thể hiện khả năng bắn có tỳ ở các tư thế cao dần theo 5 bậc bắn, tương ứng với 5 viên đạn vào 5 mục tiêu, thành tích là tổng số điểm và so sánh thời gian bắn để phân định thứ hạng nếu điểm số bằng nhau.

Bài bắn số 7: Hiệp đồng tác chiến, xạ thủ số 1 có 2 viên đạn, thực hiện bắn 2 bia kim loại với súng ngắn K54. Hạ hết mục tiêu, nước rút mang đạn cho xạ thủ số 2 bắn súng SVD hạ 3 mục tiêu cự ly 300-600m.

Yêu cầu bắt buộc là phải hạ được 2 bia kim loại, trước khi tiếp đạn cho xạ thủ số 2.

Cặp xạ thủ một người bắn, một người quan sát kết quả bắn.

Thành tích bài bắn tính trên số điểm và thời gian hoàn thành bài.

Đối với bài 10: Kiềm chế, mỗi đội sẽ có 2 cặp xạ thủ, luân phiên bắn 1 mục tiêu.

Có 7 vị trí bắn, chỉ khi 1 cặp xạ thủ hạ được mục tiêu (bia đổ) thì cặp xạ thủ tiếp theo mới được sang vị trí bắn mới. Luân phiên bắn như vậy cho tới khi hết các vị trí bắn hoặc hết đạn.

Nếu hết đạn giữa chừng, bài bắn sẽ tự động dừng lại.

Hội thao lần này nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bắn tỉa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đồng thời, tuyển chọn vận động viên cho Đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội tham gia các giải khu vực và quốc tế.

Sau hội thao, tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời, nghiên cứu đề xuất những giải pháp thiết thực để chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng các loại vũ khí, trang bị mới được biên chế.