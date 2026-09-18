Xạ thủ tranh tài tại 'Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026'
Những ngày thi đấu cuối cùng tại Hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026, các vận động viên đến từ 14 đội tiếp tục tranh tài ở ba bài bắn, gồm: Kim tự tháp, Hiệp đồng tác chiến và Kiềm chế.
Trên thao trường của Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, từng phát đạn nổ giòn, các mục tiêu bị hạ gục, các bài bắn từ đơn giản tới phức tạp vừa thể hiện trình độ cá nhân, vừa là sự hiệp đồng, ăn ý của các xạ thủ. Thi đấu được tổ chức đúng quy chế, điều kiện từng bài bắn, đánh giá kết quả trung thực, khách quan, công bằng và chính xác, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp sai sót.
Theo Ban tổ chức, hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện lực lượng bắn tỉa của các cơ quan, đơn vị, nhà trường; làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của phân đội bắn tỉa của các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, tuyển chọn vận động viên cho Đoàn bắn súng quân dụng Quân đội tham gia các giải bắn tỉa trong khu vực và quốc tế năm 2026.
Những năm qua, lực lượng bắn tỉa của các đơn vị trong toàn quân đã được biên chế đầy đủ, tổ chức huấn luyện, kiểm tra, hội thao ở cơ sở đạt được kết quả tốt. Đội tuyển bắn tỉa của Đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội tham gia các giải bắn tỉa khu vực và quốc tế đã đạt được những kết quả xuất sắc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xa-thu-tranh-tai-tai-hoi-thao-xa-thu-ban-tia-toan-quan-nam-2026-post989262.html