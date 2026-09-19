Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Không qua trường lớp đào tạo bài bản, anh Rơ Mah Thiết từng bước trưởng thành qua tập luyện và thi đấu, trở thành gương mặt nổi bật của đội tuyển Gia Lai. Với anh, mỗi lần bắn nỏ, bắn ná còn là cách khẳng định sức sống của một nét văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Gắn bó với cây nỏ từ thuở nhỏ, anh Thiết có những kỹ năng bắn nỏ đầu tiên qua những lần theo cha lên rẫy, có khi ngủ lại qua đêm. Anh kể: “Khi đó, cha con tôi sử dụng nỏ để săn chim, chuột làm thức ăn và bảo vệ nương rẫy. Từ những lần như vậy, tôi dần biết cách sử dụng nỏ và hình thành kỹ năng bắn chuẩn xác”.

Anh Rơ Mah Thiết giành huy chương vàng nội dung cá nhân nam đứng bắn nhanh môn bắn ná tại Giải Vô địch bắn nỏ, bắn ná Quốc gia lần thứ IX năm 2026. Ảnh: R’ô Hok

Ngày nay, việc sử dụng nỏ để săn bắn và bảo vệ mùa màng không còn phổ biến. Tuy vậy, anh Thiết vẫn gìn giữ cây nỏ như một vật gắn với ký ức tuổi thơ và sử dụng để tập luyện, thi đấu. Bên cạnh bắn nỏ, anh còn tìm hiểu, tập luyện bắn ná. Từ năm 2022 đến nay, anh tham gia và đoạt thành tích cao tại nhiều giải đấu.

Tại Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná Quốc gia lần thứ IX năm 2026 tổ chức ở Gia Lai, anh Thiết tham gia thi đấu nhiều nội dung cá nhân và đồng đội ở cả 2 môn. Anh đã để lại dấu ấn ở môn bắn ná, khi đóng góp quan trọng để đoàn Gia Lai giành 7 huy chương.

Ngoài 2 HCB ở nội dung đồng đội nam quỳ bắn và nội dung đồng đội nam, nữ quỳ bắn nhanh, anh còn đoạt HCV duy nhất cho đoàn Gia Lai ở nội dung cá nhân nam đứng bắn nhanh môn bắn ná, trước sự cạnh tranh của nhiều xạ thủ giỏi trong cả nước.

Anh Rơ Mah Thiết tập luyện môn bắn nỏ. Ảnh: R’ô Hok

Theo ông Nguyễn Trường Phong - HLV đội bắn nỏ, bắn ná Gia Lai, VĐV Rơ Mah Thiết bắt đầu tham gia Giải vô địch bắn nỏ, bắn ná Quốc gia từ năm 2024. Ngoài ra, anh cũng tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc ở môn bắn nỏ, bắn ná.

“Thiết có chuyên môn tốt và là một trong những VĐV nòng cốt của đội tuyển bắn nỏ, bắn ná Gia Lai. Qua từng giải đấu, Thiết có sự tiến bộ rõ rệt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại các giải vô địch quốc gia” - ông Phong cho biết thêm.

Theo anh Thiết, bắn nỏ và bắn ná có những yêu cầu khác nhau về cự ly cũng như kỹ thuật thi đấu. Bắn ná được thực hiện ở khoảng cách 15 m, trong khi bắn nỏ có cự ly 20 m. Tuy nhiên, bắn ná ở cự ly gần không có nghĩa là dễ hơn. Do phần thân ngắn, ná khó giữ ổn định khi ngắm, dễ bị rung nên người bắn phải kiểm soát tốt tư thế và lực tay. Trong khi đó, nỏ có thân dài, kết cấu chắc chắn nên cầm đằm tay hơn, thuận lợi cho việc ngắm và giữ hướng bắn.

Hằng ngày, anh Thiết làm rẫy và nhận thêm công việc thợ xây để kiếm sống. Khi có giải đấu, anh chủ động sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho tập luyện.

“Hiện tôi lưu giữ một chiếc nỏ truyền thống của gia đình để tập luyện. Tôi cũng muốn truyền dạy lại cho các em nhỏ để môn bắn nỏ, bắn ná không bị mai một” - anh Thiết chia sẻ.