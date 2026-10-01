Xạ thủ Phạm Quang Huy lỡ cơ hội giành huy chương tại ASIAD 20

Xạ thủ Phạm Quang Huy không thể có được tấm huy chương tại ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng

Bắn súng Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 20 với 1 Huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Ở nội dung cuối cùng, Phạm Quang Huy đã tiến rất gần đến cơ hội mang về thêm một tấm huy chương, song chênh lệch sít sao ở thời điểm quyết định khiến xạ thủ Việt Nam phải dừng bước.

Phạm Quang Huy vượt qua vòng loại để góp mặt trong chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Đây là nội dung có tính cạnh tranh rất cao, đòi hỏi các xạ thủ phải duy trì sự ổn định tuyệt đối trong từng loạt bắn.

Quang Huy không có khởi đầu thực sự nổi bật nhưng vẫn kiên trì bám đuổi nhóm dẫn đầu. Sự khắc nghiệt của chung kết được thể hiện rõ khi Nikita Chiryukin, xạ thủ Kazakhstan từng vô địch trẻ thế giới và đăng quang tại World Cup, cũng sớm phải dừng cuộc chơi.

Trong cuộc đấu loại trực tiếp với xạ thủ Pakistan, Quang Huy và đối thủ bám đuổi nhau rất sát. Hai bên cùng có 18 điểm và cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều.

Bước ngoặt đến ở loạt bắn thứ tư của giai đoạn hai. Xạ thủ Pakistan ghi được 3 điểm, nâng tổng thành tích lên 21 điểm. Trong khi đó, Quang Huy chỉ có 2 điểm sau 5 viên đạn, đạt tổng cộng 20 điểm.

Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến xạ thủ Việt Nam phải dừng bước, trong khi đối thủ Pakistan tiếp tục thi đấu và sau đó giành Huy chương đồng.

Kết quả này để lại sự tiếc nuối lớn bởi Quang Huy từng có thời điểm tạo được lợi thế và đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương. Chỉ một loạt bắn không đạt kỳ vọng đã khiến cục diện thay đổi.

Trước đó, Trịnh Thu Vinh cũng lỡ huy chương khi xếp thứ tư chung cuộc ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Những kết quả này phần nào cho thấy mức độ khắc nghiệt của các nội dung súng ngắn, nơi sự ổn định, khả năng kiểm soát tâm lý và từng khoảnh khắc xử lý đều có thể quyết định thứ hạng.

Sức ép ấy được thể hiện rõ qua trường hợp của Yang Ji-in, nhà vô địch Olympic Paris 2024 và một trong những ứng viên hàng đầu ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Xạ thủ Hàn Quốc khởi đầu đầy thuyết phục, dẫn đầu sau phần bắn chậm với 292 điểm. Tuy nhiên, ở phần bắn nhanh, Yang không kịp thực hiện phát đạn thứ 21 trong giới hạn 3 giây. Phát bắn bị tính 0 điểm khiến cô đánh mất lợi thế lớn.

Từ vị trí dẫn đầu, Yang Ji-in tụt sâu trên bảng xếp hạng và chỉ đứng thứ 17 với 575 điểm, qua đó không thể giành quyền vào chung kết. Rời trường bắn, nhà vô địch Olympic không giấu được những giọt nước mắt tiếc nuối.

Với bắn súng Việt Nam, những lần lỡ huy chương tại ASIAD 20 tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa việc cạnh tranh và bước lên bục nhận huy chương đôi khi được quyết định chỉ bằng vài điểm số, thậm chí một phát đạn.