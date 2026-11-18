Xã Thu Lũm có địa bàn rộng, gần 100% dân số là dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế nhiều khó khăn. Nhận thức rõ những yếu tố đó có thể trở thành khoảng trống để các thế lực thù địch lợi dụng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định công tác tư tưởng phải luôn đi trước.

Bí thư Đảng ủy xã Thu Lũm Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo xã về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) gồm 13 thành viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổ cộng tác viên dư luận xã hội từ xã đến 16/16 bản”.

Đảng viên bản Mé Gióng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến người dân.

Bản Lò Ma có 35 hộ, 170 nhân khẩu, trong đó có 12 đảng viên. Bà con sống rải rác, đa số bằng nghề nông và 100% là dân tộc Hà Nhì, chi bộ bản đã xây dựng kế hoạch và ra mắt các mô hình: “Dân vận khéo”, “Lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2026. Qua đó, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ngay trên địa bàn bản, tránh hình thành điểm nóng.

Anh Lù Ha Tư - Bí thư Chi bộ bản Lò Ma chia sẻ: “Việc tiếp nhận ý kiến người dân tại bản được triển khai qua nhiều hình thức như: sinh hoạt trực tiếp, nhóm Zalo cộng đồng của bản. Từ đây, nhiều ý kiến liên quan đến thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự được nắm bắt, báo cáo cấp trên kịp thời”.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã tổ chức 4 đợt tuyên truyền, tập trung vào các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, xã; việc sáp nhập bản và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Để đưa thông tin đến với người dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức 40 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt hội, đoàn thể, thu hút 2.150 lượt CBĐV, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Đồng chí Lò Văn Tuyền - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thu Lũm cho biết: “Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được Đảng ủy xã xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 xã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi, nắm bắt dư luận và cung cấp thông tin chính thống cho CBĐV và nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở - những người gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nhân dân quan tâm để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền”.

Người dân xã Thu Lũm sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin trên không gian mạng an toàn.

Một trong những mô hình nổi bật trong công tác định hướng dư luận tại xã Thu Lũm là việc duy trì và phát huy hiệu quả Fanpage “Đá trắng biên cương”. Giữa nhiều thông tin đa chiều trên mạng xã hội, trang thông tin chính thống này đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và người dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, Fanpage đã đăng tải gần 1.000 bài viết với hơn 2.300 lượt theo dõi thường xuyên. Nội dung không chỉ tập trung tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn lồng ghép thông tin về bức tranh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, biểu dương các mô hình hay, gương “người tốt, việc tốt”. Đặc biệt, khi có các thông tin sai lệch, xuyên tạc xuất hiện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể luôn chia sẻ thông tin chính thống. Nhờ vậy, tạo nên thế trận lòng dân đồng thuận, vững chắc, với mục tiêu “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực.

Không chỉ chú trọng kỹ năng sử dụng mạng xã hội, xã xác định việc giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm là giải pháp quan trọng để hạn chế khoảng trống thông tin. Những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống, sản xuất của nhân dân được tuyên truyền, giải thích rõ; những vấn đề phát sinh ở cơ sở được nắm bắt, trao đổi, giải quyết theo thẩm quyền. Khi bà con có thông tin đầy đủ, chính xác, giảm nguy cơ bị tác động bởi những thông tin chưa được kiểm chứng.

Những kết quả tại xã Thu Lũm cho thấy, khi cấp ủy cơ sở thực sự quan tâm, chủ động, sáng tạo và gần dân, thì mọi trận địa tư tưởng đều được giữ vững. Việc chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng số tạo thêm “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc trong mỗi CBĐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đó cũng là nền tảng để xã Thu Lũm thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.