Xã Thư Lâm trao đổi kinh nghiệm mô hình xã, phường XHCN với HĐND cấp xã thành phố Quảng Ninh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cao Kỳ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ vinh dự được đón tiếp Đoàn và cho biết đây là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm bước đầu về kết quả triển khai xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hoạt động của HĐND xã.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cao Kỳ

Đối với mô hình "xã, phường XHCN", điều quan trọng là phải xây dựng được cách làm phù hợp, có thứ tự ưu tiên và cơ chế theo dõi, đánh giá thường xuyên; qua đó bảo đảm các nhiệm vụ không dừng ở kế hoạch mà tạo ra những chuyển biến có thể nhận thấy trong đời sống.

Những kinh nghiệm được trao đổi trong chương trình làm việc sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, bảo tồn các giá trị truyền thống và hướng tới mục tiêu phát triển văn minh, hiện đại, bền vững, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân làm thước đo.

Các đại biểu thẳng thắn trao đổi về mô hình "xã, phường XHCN". Ảnh: Cao Kỳ

Tại cuộc làm việc, đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thư Lâm cùng các đại biểu của Đoàn công tác chia sẻ cách làm, những khó khăn vướng mắc thực tế và giải pháp trong tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã.

Với các đại biểu Quảng Ninh, đây cũng là vấn đề gần gũi với thực tiễn địa phương. Thành phố Quảng Ninh đang chuẩn bị đưa tinh thần XHCN vào một số lĩnh vực thiết yếu. Ngày 13/9, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về Đề án thí điểm mô hình "trường học XHCN" và "bệnh viện XHCN".

Theo đề án, mô hình bệnh viện được đề xuất thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030, hướng tới chăm sóc toàn diện người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế đến khám, chữa bệnh. Với giáo dục, mô hình đề xuất thí điểm tại Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu) và Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm (phường Vàng Danh), nhằm xây dựng môi trường để học sinh được tôn trọng, phát triển phù hợp với năng lực, nhu cầu và hoàn cảnh.

Từ cách làm của xã Thư Lâm, các đại biểu đã trao đổi về việc cụ thể hóa chủ trương thành việc làm thiết thực gắn với đặc thù địa phương, cách phân công trách nhiệm trong hệ thống chính trị và cách huy động người dân tham gia.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu Đỗ Minh Tuấn cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, chân thành của lãnh đạo và cán bộ xã Thư Lâm. Ảnh: Cao Kỳ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ và khẳng định đây là nguồn tư liệu hữu ích để các học viên vận dụng vào công tác tại địa phương.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác. Ảnh: Cao Kỳ