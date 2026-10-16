Xã Thư Lâm phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Luân

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thư Lâm Nguyễn Đức Tài cho biết, quỹ "Vì người nghèo" của xã đã vận động được hơn 2,759 tỷ đồng, trong đó có 620 triệu đồng hỗ trợ của thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thư Lâm Nguyễn Đức Tài báo cáo kết quả công tác an sinh xã hội và nhiệm vụ trọng tâm Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: Thành Luân

Từ nguồn lực huy động, xã đã triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 29 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực triển khai những chương trình thiết thực như “Mẹ đỡ đầu”, trao quà cho học sinh khó khăn và hỗ trợ đoàn viên, hội viên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm Phạm Văn Nam phát động tháng cao điểm. Ảnh: Thành Luân

Phát động Tháng cao điểm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm Phạm Văn Nam đề nghị tiếp tục rà soát, xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu hỗ trợ; tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đóng góp. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp bằng kinh phí, xã khuyến khích các hình thức trợ giúp về phương tiện sản xuất, học nghề và kết nối việc làm, tạo điều kiện để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Công tác tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

"Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11 là dịp để chúng ta cùng hành động mạnh mẽ hơn, nhưng tình thương và trách nhiệm với nhân dân phải được tiếp nối trong từng ngày, từng việc làm. Hãy để tinh thần đoàn kết, nhân ái của quê hương Thư Lâm được thể hiện bằng những thay đổi thiết thực trong cuộc sống của người dân", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm Phạm Văn Nam nhấn mạnh.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các thôn đã hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: Thành Luân

Tại chương trình, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các thôn đã hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Nhiều nguồn lực được đăng ký hỗ trợ nhằm chung tay chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, xã Thư Lâm trao kinh phí hỗ trợ đợt hai cho 20 hộ xây mới nhà ở, mỗi hộ 30 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ kinh phí học tập, mỗi suất 10 triệu đồng, cho hai sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xem xét hỗ trợ các hộ có nhu cầu về nhà ở và sinh kế theo quy định. Qua đó, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Thư Lâm phát triển, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc.