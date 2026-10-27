Xã Thư Lâm: Nâng hiệu quả sản xuất, chủ động bảo vệ lúa Mùa

Mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ Mùa năm 2026 tại xã Thư Lâm mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: TL

Liên kết sản xuất, nâng hiệu quả kinh tế

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, năm 2026, mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ được triển khai tại thôn Liên Hà 2 và Hợp tác xã Đào Thục - Thụy Lâm với tổng diện tích 200 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 100 ha lúa TBR225 được sản xuất trong vụ Xuân và 100 ha lúa Nếp cái hoa vàng trong vụ Mùa, thu hút 227 hộ nông dân tham gia.

Các hộ tham gia được hỗ trợ 50% giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo định mức, đồng thời được hướng dẫn quy trình canh tác. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn cho 400 lượt hộ nông dân, ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật; duy trì kiểm tra đồng ruộng, dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh.

Kết quả, năng suất lúa TBR225 vụ Xuân đạt 64-70 tạ/ha; Nếp cái hoa vàng vụ mùa đạt 44-45 tạ/ha, cao hơn sản xuất đại trà cùng giống từ 2-2,5 tạ/ha. Lợi nhuận từ giống TBR225 đạt khoảng 16,89 triệu đồng/ha/vụ, tăng 5,25 triệu đồng so với sản xuất đại trà. Với Nếp cái hoa vàng, lợi nhuận dự kiến đạt 40,6 triệu đồng/ha/vụ, tăng 10,2 triệu đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm của mô hình được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu. Việc gắn sản xuất với tiêu thụ góp phần ổn định đầu ra, nâng giá trị hạt gạo và thu nhập cho người trồng lúa. Áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật cũng giúp nông dân sử dụng vật tư hợp lý, hạn chế sâu bệnh và từng bước hình thành tập quán sản xuất an toàn, bền vững.

Kết quả mô hình 200 ha lúa theo hướng VietGAP, hữu cơ tại Thư Lâm mở ra hướng phát triển vùng lúa hàng hóa chất lượng cao, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân. Ảnh: TL

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thư Lâm Nguyễn Việt Hùng đánh giá mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất và thu nhập cho nông dân. Ông nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền, hợp tác xã và doanh nghiệp; đồng thời cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn tuân thủ quy trình sản xuất, củng cố liên kết tiêu thụ và từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Đánh giá kết quả triển khai, ông Trần Văn Nam, Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, đề nghị địa phương và các hợp tác xã tiếp tục tăng cường hướng dẫn, giám sát kỹ thuật, khắc phục hạn chế trong ghi chép nhật ký sản xuất, phát huy liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định đầu ra và nhân rộng mô hình theo hướng bền vững.

Chủ động phòng trừ rầy nâu, bảo vệ vụ mùa

Cùng với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác phòng trừ sâu bệnh đang được xã Thư Lâm tập trung triển khai nhằm bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2026. Qua kiểm tra, rầy nâu phát sinh với mật độ cao tại một số khu vực, phổ biến khoảng 1.000 con/m2, nơi cao 2.500 con/m2, cục bộ lên tới 5.000 con/m2. Tại một số diện tích thuộc các thôn Đình Ngọc, Giao Tác, Vân Điềm, mật độ rầy đã vượt ngưỡng cần phòng trừ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa nếu không được xử lý kịp thời.

Trước tình hình trên, UBND xã Thư Lâm chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với các thôn và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến sâu bệnh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cũng được đẩy mạnh để người dân chủ động kiểm tra từng diện tích, xác định mật độ rầy và áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp, không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng.

Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thư Lâm thăm đồng kiểm tra bệnh rầy nâu gây hại trên lúa. Ảnh: TL

Theo hướng dẫn chuyên môn, các hộ cần duy trì mực nước hợp lý trên ruộng, thường xuyên kiểm tra những diện tích từng xuất hiện ổ rầy, nhất là ruộng nhiễm bệnh khô vằn nặng kết hợp với rầy nâu. Với diện tích có mật độ rầy trên 2.000 con/m2, cần tổ chức phòng trừ kịp thời bằng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Khi phun, người dân phải tuân thủ nguyên tắc "4 đúng", bảo đảm đủ lượng nước thuốc, rẽ hàng và hướng vòi phun xuống gốc lúa để thuốc tiếp xúc với rầy. Sau 3 ngày, cần kiểm tra lại đồng ruộng để đánh giá hiệu quả, xử lý tiếp nếu mật độ rầy còn cao.

UBND xã đồng thời yêu cầu các thôn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường thông tin, hướng dẫn, đôn đốc người dân thăm đồng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ rầy; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để công tác phòng trừ được triển khai đồng bộ, đúng kỹ thuật.

Hiệu quả từ mô hình sản xuất 200 ha lúa cho thấy vai trò của tiến bộ kỹ thuật và liên kết tiêu thụ trong nâng cao giá trị nông sản. Để duy trì kết quả đó, việc tuân thủ quy trình canh tác, chủ động phòng trừ sâu bệnh và củng cố liên kết với doanh nghiệp là những yêu cầu cần được thực hiện đồng thời, góp phần bảo vệ năng suất, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa tại Thư Lâm.