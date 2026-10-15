Xã Thư Lâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm Nguyễn Trọng Hải đã công bố các nghị quyết, quyết định. Ảnh: TL

Tại hội nghị, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm Nguyễn Trọng Hải đã công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã.

Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25-9-2026 của HĐND xã, UBND xã Thư Lâm tổ chức lại bộ máy từ 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội. Việc sắp xếp gắn với điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý, điều hành.

Lãnh đạo xã Thư Lâm các trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Văn phòng HĐND và UBND. Ảnh: TL

Cùng với việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; bố trí cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị sau kiện toàn, bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã công bố quyết định thành lập 11 chi bộ trực thuộc, gồm các chi bộ tại 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã, Ban Xây dựng Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, cơ quan HĐND xã, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Đồng thời, Đảng ủy xã công bố các quyết định tổ chức lại 4 đảng bộ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã, Trạm Y tế xã, Trường THPT Đông Anh và Trường THPT Liên Hà. Công tác kiện toàn tổ chức đảng được thực hiện đồng bộ với việc kiện toàn cấp ủy, chỉ định bí thư, phó bí thư, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã đối với các cơ quan, đơn vị. Đến nay, Đảng bộ xã Thư Lâm có 82 tổ chức đảng trực thuộc.

Lãnh đạo xã Thư Lâm các trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng Văn hoá - Xã hội. Ảnh: TL

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng khẩn trương hoàn tất công tác bàn giao, ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Người đứng đầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nói đi đôi với làm.

Lãnh đạo xã Thư Lâm các trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh: TL

Đồng thời, hoạt động của bộ máy sau kiện toàn phải gắn chặt với mục tiêu phát triển địa phương, xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa; bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, có kết quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.