Xã Thư Lâm khánh thành cụm di tích nhà thờ Ca công, chùa Lỗ Khê, khai giảng lớp truyền dạy Ca trù

Lãnh đạo xã Thư Lâm cắt băng khánh thành cụm di tích nhà thờ Ca công và chùa Lỗ Khê. Ảnh: Mỹ Hoa

Công trình tu bổ, tôn tạo cụm di tích nhà thờ Ca công và chùa Lỗ Khê được khánh thành là dấu mốc có ý nghĩa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn xã Thư Lâm. Đây không chỉ là những công trình gắn với đời sống tín ngưỡng của nhân dân mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, Ca trù Lỗ Khê là nét đặc sắc trong đời sống văn hóa địa phương. Việc gìn giữ không gian nhà thờ Ca công gắn với tổ chức các hoạt động truyền dạy nghệ thuật truyền thống tạo sự kết nối giữa di sản vật thể và phi vật thể.

Các nghệ nhân thực hiện nội dung truyền dạy. Ảnh: Thành Luân

Nằm trong niềm vui chung của địa phương, các nghệ nhân Ca trù Lỗ Khê cũng bày tỏ sự phấn khởi khi nhà thờ Ca công được tu bổ, tôn tạo. Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Điền, người đã gắn bó với Ca trù từ khi loại hình nghệ thuật này được khôi phục năm 1990, chia sẻ, đến nay bà đã có khoảng 35 - 36 năm theo đuổi và gìn giữ nghệ thuật truyền thống của quê hương.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Điền, nhà thờ Ca công là không gian gắn bó với các đào nương, kép đàn Lỗ Khê từ nhiều thế hệ trước. Nơi đây còn gắn với truyền thống thờ hai vị tổ nghề Ca trù, những người có công truyền dạy và lan tỏa nghệ thuật này đến nhiều vùng. Bởi vậy, Lỗ Khê được xem là chốn tổ của Ca trù, mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người đang thực hành, gìn giữ di sản.

Cùng với lễ khánh thành, UBND xã Thư Lâm tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật Ca trù đợt 2 năm 2026, thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thể thao truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Lớp học diễn ra từ ngày 10-10 đến ngày 10-11-2026 tại nhà thờ Ca công, thôn Lỗ Khê, với sự tham gia của 34 học viên. Chương trình chú trọng tạo điều kiện để những người yêu thích Ca trù, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận, tìm hiểu và từng bước thực hành loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương.

Lãnh đạo xã Thư Lâm trao giấy khen cho các nghệ nhân ưu tú câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê. Ảnh: Mỹ Hoa

Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Nguyễn Thành Luân cho biết, bảo tồn di sản là quá trình lâu dài. Để Ca trù Lỗ Khê được duy trì bền vững, cần tạo nên một quá trình liên tục, trong đó có người truyền dạy, có người học, có môi trường thực hành và có thế hệ kế tiếp.

“Từ lớp truyền dạy hôm nay, xã Thư Lâm mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động truyền dạy Ca trù trong những năm tới; phát huy vai trò của các nghệ nhân, Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê và cộng đồng; tạo điều kiện để học viên được thực hành, giao lưu và từng bước tham gia vào các hoạt động văn hóa của địa phương”, ông Nguyễn Thành Luân nhấn mạnh.

Từ tu bổ, tôn tạo di tích đến tổ chức truyền dạy nghệ thuật truyền thống, xã Thư Lâm đang từng bước gắn bảo tồn di sản với đời sống cộng đồng. Đây là hướng đi thiết thực nhằm gìn giữ không gian văn hóa, duy trì sức sống của Ca trù Lỗ Khê và phát huy những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.