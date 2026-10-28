Xã Thư Lâm gìn giữ môn vật truyền thống từ thế hệ trẻ

Quang cảnh lớp học vật tại thôn Cổ Miếu. Ảnh: CLB vật Cổ Miếu

Gieo niềm đam mê từ những buổi tập

Tại xã Thư Lâm, phong trào vật truyền thống hiện được duy trì thông qua 6 câu lạc bộ ở các thôn Đường Nhạn, Cổ Miếu, Thụy Lôi, Châu Phong, Đình Ngọc và Liên Hà 2. Các câu lạc bộ tạo điều kiện để những người yêu thích môn vật gặp gỡ, tập luyện, qua đó góp phần duy trì hoạt động thể thao truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Chiều Chủ nhật hằng tuần, từ 15h đến 17h, nhà văn hóa thôn Cổ Miếu trở thành nơi tập luyện của 32 em nhỏ tham gia lớp vật truyền thống. Tại đây, các em được hướng dẫn những động tác cơ bản, từng bước làm quen với môn thể thao đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và tính kiên trì. Những buổi tập không chỉ giúp thiếu nhi rèn luyện thể chất mà còn tạo cơ hội để các em tiếp cận, tìm hiểu và gắn bó với môn vật truyền thống của quê hương.

Các em học sinh được hướng dẫn từng kỹ thuật vật. Ảnh: CLB vật Cổ Miếu

Theo ông Phạm Văn Thảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ vật truyền thống thôn Cổ Miếu, việc duy trì lớp tập dành cho thiếu nhi nhằm tạo môi trường rèn luyện lành mạnh, khơi dậy niềm yêu thích và giúp thế hệ trẻ tiếp nối phong trào tại địa phương.

"Tạo sân chơi lành mạnh để các cháu rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất; khơi dậy niềm đam mê, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và tiếp nối môn vật truyền thống của địa phương, góp phần duy trì phong trào lâu dài", ông Phạm Văn Thảo chia sẻ.

Để lớp tập duy trì nền nếp, vai trò của người trực tiếp hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng. Với các em nhỏ, việc học vật cần bắt đầu từ những động tác cơ bản, phù hợp với lứa tuổi; đồng thời, kỹ thuật và an toàn phải được chú trọng trong suốt quá trình tập luyện. Sự hướng dẫn, động viên thường xuyên cũng giúp các em kiên trì hơn, từng bước tiến bộ và hình thành niềm yêu thích đối với môn thể thao này.

Duy trì phong trào, tiếp nối truyền thống

Trong quá trình gìn giữ môn vật, việc thu hút người trẻ tham gia là một nội dung đáng chú ý. Lớp vật tại Cổ Miếu cho thấy hoạt động truyền dạy có thể bắt đầu từ những buổi tập dành cho thiếu nhi, với nội dung phù hợp lứa tuổi và sự hướng dẫn trực tiếp của người có kinh nghiệm. Qua từng buổi tập, các em được rèn luyện thể lực, làm quen với kỹ thuật và hình thành sự gắn bó với câu lạc bộ.

Qua từng buổi tập, các em được rèn luyện thể lực, làm quen với kỹ thuật và hình thành sự gắn bó với câu lạc bộ. Ảnh: CLB vật Cổ Miếu

Theo ông Trần Anh Tuấn, người trực tiếp hướng dẫn các em tập vật, việc hướng dẫn các em không chỉ dừng ở truyền đạt động tác mà còn cần chú trọng tính an toàn và khuyến khích sự kiên trì. "Hướng dẫn các cháu từ những động tác cơ bản, phù hợp với lứa tuổi; chú trọng kỹ thuật và an toàn trong tập luyện, đồng thời động viên các cháu kiên trì, tiến bộ từng ngày và thêm yêu môn vật truyền thống", ông Trần Anh Tuấn cho hay.

Từ phía người học, em Bùi Xuân Toàn bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe và có thêm bạn bè cùng theo học. Em chia sẻ, bản thân rất thích môn vật vì được tập luyện cùng các bạn, được các bác, các chú hướng dẫn nhiều động tác mới. Lúc đầu có những động tác em thấy khó, nhưng tập nhiều thì đã quen và tự tin hơn.

"Con vui khi được tập luyện cùng các bạn, được học những động tác mới và rèn luyện sức khỏe. Con mong muốn tiếp tục tập luyện để tiến bộ hơn, khỏe mạnh hơn và có thêm nhiều bạn cùng tham gia", em Toàn cho hay.

Những mong muốn ấy là một trong những yếu tố giúp duy trì lớp tập, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc tạo môi trường để thiếu nhi tiếp cận môn vật từ sớm. Khi người học có hứng thú và được hướng dẫn phù hợp, phong trào có thêm điều kiện để tiếp tục được duy trì qua các thế hệ.

Bên cạnh lớp vật đang hoạt động tại Cổ Miếu, thôn Châu Phong đang có kế hoạch tổ chức lớp vật truyền thống. Nếu được triển khai, lớp tập sẽ mở thêm cơ hội để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận môn thể thao này. Việc tổ chức và duy trì hoạt động lâu dài cần gắn với điều kiện thực tế tại địa phương, sự tham gia của người hướng dẫn và cách thức tập luyện phù hợp với người học.

Với 6 câu lạc bộ đang hoạt động, cùng lớp vật dành cho thiếu nhi tại Cổ Miếu và kế hoạch mở lớp ở Châu Phong, phong trào vật truyền thống tại Thư Lâm đang được duy trì bằng những hoạt động cụ thể ở cơ sở. Để phong trào tiếp tục phát triển, việc tổ chức tập luyện thường xuyên, chú trọng chất lượng truyền dạy và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tham gia sẽ là những yếu tố quan trọng.

Gìn giữ môn vật truyền thống không chỉ là duy trì một hoạt động thể thao mà còn là trao truyền những giá trị văn hóa gắn với cộng đồng địa phương. Từ những buổi tập tại nhà văn hóa thôn Cổ Miếu, việc đưa môn vật đến gần hơn với thiếu nhi đang góp phần tạo nền tảng để truyền thống này tiếp tục được gìn giữ và phát huy tại xã Thư Lâm.