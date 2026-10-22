Xã Thư Lâm đối thoại với nhân dân về xây dựng Đảng và hoạt động của chính quyền

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Luân

Hội nghị có sự tham dự của đại diện nhân dân các thôn Liên Hà 1, Lỗ Khê, Liên Hà 2, Châu Phong, Đại Vĩ và Giao Tác. Nội dung đối thoại tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội cùng những cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương cũng nằm trong chương trình làm việc.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Trọng Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thành Luân

Tại hội nghị, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Trọng Hải báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đây là cơ sở để đại biểu trao đổi về việc triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đồng thời nêu những vấn đề cần được giải thích, xem xét hoặc tháo gỡ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm Phạm Văn Nam báo cáo tổng hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Ảnh: Thành Luân

Tại hội nghị, các đại biểu trực tiếp trao đổi với người đứng đầu cấp ủy về những vấn đề thuộc phạm vi đối thoại. Các ý kiến tập trung về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và hiệu quả triển khai các phong trào tại địa phương.

Các đại biểu trực tiếp trao đổi với người đứng đầu cấp ủy về những vấn đề thuộc phạm vi đối thoại. Ảnh: Thành Luân

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm yêu cầu Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ nội dung kiến nghị đã được tổng hợp. Mỗi nội dung phải xác định rõ đơn vị chủ trì, cán bộ trực tiếp theo dõi, cơ quan phối hợp, kết quả cần đạt và thời hạn hoàn thành.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo kết luận, các đơn vị chủ trì phải rà soát, xác nhận tình trạng xử lý, lập kế hoạch thực hiện và thông tin cụ thể cho người phụ trách. Các kiến nghị cần được phân loại rõ theo tình trạng: đã tiếp nhận, đã trả lời, đang giải quyết và đã giải quyết xong. Những nội dung đã hoàn thành phải có tài liệu chứng minh và thông tin lại cho người kiến nghị; những việc chưa giải quyết xong phải nêu rõ nguyên nhân, hướng xử lý tiếp theo và khó khăn cần tháo gỡ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Luân

Đối với lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dồn điền đổi thửa, lãnh đạo xã giao UBND xã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các thôn, cơ quan liên quan lập danh mục hồ sơ, phân loại cụ thể từng khu vực và từng dạng vướng mắc. Hồ sơ thiếu phải được hướng dẫn bổ sung; trường hợp chưa đủ căn cứ giải quyết phải nêu rõ lý do và hướng xử lý. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục theo dõi, giám sát việc phản hồi và kết quả giải quyết kiến nghị.

Lãnh đạo xã Thư Lâm đồng thời yêu cầu Ban Xây dựng Đảng, UBND xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tập huấn chuyên đề, hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ cơ sở; duy trì giao ban hằng tháng giữa bí thư chi bộ, lãnh đạo thôn, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các đoàn thể và lực lượng dân quân, an ninh cơ sở.

“Cán bộ thôn phải chủ động nắm tình hình, rà soát công việc trên địa bàn và giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, không chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận rồi chuyển kiến nghị lên cấp xã. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo để cơ quan chức năng xem xét”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh.