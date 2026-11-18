Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án lớn

Với khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân, xã Thư Lâm đã tăng cường đối thoại, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Toàn xã đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 79 dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 1.609,7ha, liên quan đến 19.862 hộ dân. Tính đến hết tháng 10-2026, địa phương đã thu hồi 517,83ha, chi trả khoảng 3.477,9 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ.

Nổi bật là dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, một trong những dự án có quy mô lớn, phục vụ nhu cầu tái định cư, phát triển nhà ở và hoàn thiện không gian đô thị của thành phố. Theo UBND xã Thư Lâm, phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng do địa phương tổng hợp có diện tích khoảng 373,4ha, liên quan đến 2.206 hộ.

Trong đó, đất nông nghiệp khoảng 219ha; đất công do UBND xã quản lý và đất phi nông nghiệp 150,5ha; đất của các công ty, tổ chức 3,9ha. Đến ngày 18-11, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2.172/2.206 hộ, diện tích 354,7ha, đạt 98,5% số hộ và 95% diện tích; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.Ảnh: CĐT

Với dự án đường Vành đai 3 và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, UBND xã cho biết đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thi công đúng tiến độ.

Đối với dự án Khu công nghiệp Đông Anh, có tổng quy mô 299,45ha, tổng mức đầu tư hơn 6.338 tỷ đồng, triển khai tại hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh. Theo báo cáo 10 tháng, xã Thư Lâm đã hoàn thành 100/232,39ha, đạt 43,03% diện tích.

Đối với Khu đô thị Liên Hà, địa phương đã hoàn thành trích đo, xác định chủ sử dụng đất; tiếp nhận hồ sơ của khoảng 500 hộ và ban hành thông báo thu hồi đất đối với khoảng 400 hộ tại hai thôn Liên Hà 1 và Liên Hà 2. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo quy định.

Đẩy nhanh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng dân sinh

Song song với các dự án đô thị và công nghiệp, xã Thư Lâm đang ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông và các công trình phục vụ đời sống nhân dân. Theo UBND xã Thư Lâm, kế hoạch đầu tư công năm 2026 gồm 413 dự án, nhiệm vụ, với tổng vốn 3.013 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ khoản tiết kiệm chi đầu tư, kế hoạch vốn thực hiện là 2.943 tỷ đồng. Đến ngày 22-10, địa phương đã giải ngân 1.846 tỷ đồng, đạt 62,7% kế hoạch vốn thực hiện.

Trong số 12 dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố do UBND xã làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 7.544,7 tỷ đồng, có 5 dự án đang thi công, 2 dự án chuẩn bị khởi công và 5 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Một số công trình đã có kết quả cụ thể như hoàn thành, bàn giao 16 nhà văn hóa; hoàn thành Trường Tiểu học thị trấn B với 20 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 700 học sinh. Trường THPT Liên Hà đã hoàn thành các khối nhà B, C1; mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công trình trong quý IV-2026. Dự án Bệnh viện Bắc Thăng Long cũng được địa phương tập trung thực hiện các thủ tục để triển khai theo kế hoạch.

Dự án nhà ở xã hội Liên Hà tại thôn Liên Hà 2 được khởi công với tổng mức đầu tư gần 179 tỷ đồng. Ảnh: Thư Lâm

Trong lĩnh vực nhà ở, ngày 28-10, dự án nhà ở xã hội Liên Hà tại thôn Liên Hà 2 được khởi công với tổng mức đầu tư gần 179 tỷ đồng. Dự án gồm 120 căn hộ, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 340 người, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2028.

Mới đây, xã Thư Lâm tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng 3 dự án hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Liên Hà 10, Lỗ Giao 1 và Lỗ Giao 5, với tổng vốn đầu tư hơn 421 tỷ đồng. Đây là các dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, tạo quỹ đất phục vụ phát triển địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Lại Mạnh Cường cho hay, các thôn, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đang tăng cường tuyên truyền, vận động; đồng thời đề nghị người dân phối hợp xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất, bảo đảm công khai, đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiều dự án cùng thời điểm vẫn còn khó khăn do hồ sơ đất đai hình thành qua các thời kỳ, một số trường hợp cần xác minh nguồn gốc sử dụng đất; một số dự án phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt quy hoạch, xác định giá đất và bố trí vốn. Để khắc phục, UBND xã Thư Lâm tiếp tục duy trì giao ban tiến độ, giao chỉ tiêu giải ngân theo tuần, tháng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, kịp thời xử lý những khó khăn trong quá trình triển khai. Đặc biệt, địa phương chú trọng đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp trong quá trình thu hồi đất.

Việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiến độ đầu tư mà còn góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng. Với sự vào cuộc của chính quyền, chủ đầu tư và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thư Lâm đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị, công nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn.