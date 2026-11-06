Xã Thư Lâm: 303 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11
Sáng 6/11, Đảng ủy xã Thư Lâm long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 tặng các đảng viên trong Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển quê hương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thu-lam-303-dang-vien-duoc-trao-tang-huy-hieu-dang-dot-7-11-246261106153245814.htm