Xạ thủ Công an nhân dân giành Huy chương Đồng ASIAD 20

Tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery, ba xạ thủ Việt Nam đạt tổng cộng 1.719 điểm (46x), xếp thứ 3 chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam vượt qua Ấn Độ nhờ chỉ số phụ về số lần trúng hồng tâm, qua đó giành Huy chương Đồng. Huy chương Vàng thuộc về Trung Quốc, trong khi Huy chương Bạc thuộc về Hàn Quốc.

Xạ thủ Nguyễn Thuỳ Trang (thứ 3 từ trái sang) thi đấu sáng 23/9. Ảnh: Tam Ninh.

Trong đó, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là hai xạ thủ thuộc Thể thao Công an nhân dân (CAND), tiếp tục góp dấu ấn vào thành tích của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Ở nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, Nguyễn Thùy Trang cũng thi đấu ấn tượng khi xếp thứ 5 vòng loại và giành quyền vào chung kết. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ tốt của nữ xạ thủ Thể thao CAND trong thời gian qua.

Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh cùng các đồng đội đoạt thêm một Huy chương Đồng cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh.

Trước đó, tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á tổ chức ở Ấn Độ hồi tháng 2, Nguyễn Thùy Trang giành Huy chương Vàng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ sau khi vượt qua Manu Bhaker của Ấn Độ ở loạt shoot-off. Manu Bhaker từng giành Huy chương Đồng Olympic Paris 2024.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh động viên Nguyễn Thuỳ Trang sau khi nữ xạ thủ giành quyền vào chung kết.

Tại SEA Games 33 cuối năm 2025, Nguyễn Thùy Trang cùng Trịnh Thu Vinh và các đồng đội cũng giành Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với tổng điểm 1.711, đồng thời phá kỷ lục Đại hội.