Xạ thủ Công an giành suất Olympic 2028 đầu tiên cho Thể thao Việt Nam

Trịnh Thu Vinh (ngoài cùng bên trái) trên bục nhận huy chương.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ xạ thủ Việt Nam giành huy chương tại Giải vô địch Bắn súng Thế giới đồng thời còn giúp thể thao nước nhà giành suất chính thức đầu tiên tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Trở lại với chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Trịnh Thu Vinh cạnh tranh HCV cùng Yang Ji-in của Hàn Quốc. Ở loạt bắn quyết định, Thu Vinh đạt tổng cộng 43 điểm, chỉ kém đối thủ Hàn Quốc đúng 1 điểm. Yang Ji-in giành HCV với 44 điểm, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới. Xạ thủ Zhang Yueyue của Trung Quốc đứng thứ ba với 34 điểm, nhận HCĐ.