Xã Thu Bồn phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Lễ phát động diễn ra ngày 18/10 tại hội trường UBND xã Thu Bồn với sự tham dự của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Trong khuôn khổ lễ phát động, các lực lượng đi bộ đồng hành cự ly 1,5km.

Sự kiện nhằm phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong người dân; vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen rèn luyện thể dục - thể thao; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong phát triển phong trào thể thao quần chúng.

UBND xã Thu Bồn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân tích cực hưởng ứng phong trào, cùng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và văn minh.