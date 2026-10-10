Xã Thu Bồn hào hứng với gameshow 'Quê mình xứ Quảng'

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho hai đội chơi thôn Mỹ Sơn và thôn La Tháp, xã Thu Bồn. Ảnh: HÀ THI

Được tổ chức tại UBND xã Thu Bồn, chương trình có sự tranh tài của hai đội chơi đến từ thôn Mỹ Sơn và thôn La Tháp. Trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả, các thành viên hai đội thể hiện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp qua những phần thi đòi hỏi kiến thức, sự khéo léo, nhanh nhẹn cùng sức bền.

Gameshow “Quê mình xứ Quảng” gồm các phần thi: “Vui cùng nhà nông”, “Khéo tay, giỏi nghề”, “Kiến thức nhà nông”, “Nhà nông đua tài” và phần thi dành cho khán giả.

Phần thi “Vui cùng nhà nông” của đội chơi thôn La Tháp. Ảnh: LAM KHUÊ

Mỗi phần thi được thiết kế với hình thức thể hiện khác nhau, tạo cơ hội để người chơi phát huy sở trường, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những hiểu biết về đời sống, lao động sản xuất cũng như văn hóa địa phương.

Ở phần thi “Vui cùng nhà nông”, hai đội giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương bằng các tiết mục sân khấu hóa. Những câu chuyện gần gũi, hình ảnh thân thuộc trong đời sống nông thôn được thể hiện sinh động, tạo sự kết nối giữa người chơi và khán giả.

Hai đội chơi trổ tài gói bánh rò tại phần thi “Khéo tay, giỏi nghề”. Ảnh: LAM KHUÊ

Không khí chương trình tiếp tục “nóng” lên tại phần thi “Khéo tay, giỏi nghề”, khi các thành viên hai đội cùng trổ tài gói bánh rò từ những nguyên liệu quen thuộc. Sự nhanh tay, khéo léo, kỹ thuật và tính thẩm mỹ của từng chiếc bánh là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho phần thi.

Các đội thể hiện sự hiểu biết qua phần thi “Kiến thức nhà nông”. Ảnh: LAM KHUÊ

Trong khi đó, phần thi “Kiến thức nhà nông” thử thách sự am hiểu của các đội về chủ trương, chính sách liên quan đến xây dựng nông thôn mới; kiến thức nông nghiệp, nông dân, nông thôn; lịch sử, văn hóa và truyền thống địa phương.

Những câu hỏi cùng màn tranh quyền trả lời tạo nên không khí hào hứng, giúp kiến thức được tiếp nhận qua hình thức gần gũi, dễ nhớ.

Rộn rã tiếng cười tại trò chơi vận động “Đội bắp về nhà”. Ảnh: LAM KHUÊ

Đặc biệt, phần thi “Nhà nông đua tài” mang đến nhiều tiếng cười với các trò chơi vận động gắn với hình ảnh lao động và sinh hoạt nông thôn như “Gánh lúa về nhà”, “Đội bắp về nhà” và “Bắt cá giỏi”.

Qua từng lượt thi, sự khéo léo, nhanh nhẹn và tinh thần phối hợp đồng đội được thể hiện rõ nét. Các trò chơi dân gian không chỉ khuấy động không khí sân chơi mà còn gợi nhớ về vẻ đẹp văn hóa dân gian quen thuộc trong đời sống nhà nông vùng quê xứ Quảng.

Người dân hào hứng cổ vũ cho hai đội. Ảnh: LAM KHUÊ

Sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của người dân góp phần làm nên sức sống của chương trình. Khán giả không chỉ theo dõi, động viên hai đội chơi mà còn trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi ở phần thi dành riêng cho mình, tạo nên không gian giao lưu cởi mở, gần gũi giữa người chơi và cộng đồng.

Không đơn thuần là sân chơi giải trí, “Quê mình xứ Quảng” hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và làng nghề đặc trưng; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Với lợi thế Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, dòng sông Thu Bồn cùng những giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề truyền thống, xã Thu Bồn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xanh, kinh tế sinh thái gắn với du lịch di sản.

Việc đưa chương trình đến địa phương là dịp để giới thiệu những nét riêng của vùng đất bên dòng sông Thu, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Ban tổ chức khen thưởng hai đội. Ảnh: LAM KHUÊ

Thông qua các hoạt động thi tài và giao lưu, gameshow còn tạo cơ hội để hội viên nông dân tăng cường gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây cũng là cách đưa những nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến gần hơn với người dân bằng hình thức sinh động, thiết thực.

Sự hào hứng của người chơi và khán giả tại xã Thu Bồn góp phần khẳng định sức hấp dẫn của “Quê mình xứ Quảng”, một sân chơi kết nối tri thức, văn hóa và đời sống nhà nông, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, gìn giữ những giá trị truyền thống trên hành trình phát triển của vùng đất xứ Quảng.