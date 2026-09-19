Xạ thủ bắn tỉa toàn quân chinh phục những bài bắn khó

Xây dựng bài bắn khó, sát yêu cầu thực tiễn

Trong 10 bài bắn tại hội thao, có những nội dung thực hiện ở cự ly xa 600m, mục tiêu nhỏ, tư thế bắn không thuận lợi và yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Chẳng hạn, bài 4 “Khẳng định bản thân” yêu cầu xạ thủ duy trì độ chính xác trước những mục tiêu có kích thước nhỏ; bài 5 “Kim tự tháp” và bài 6 “Xích đu” đặt vận động viên vào những tư thế bắn khó, đòi hỏi khả năng xử lý linh hoạt, luôn ổn định tâm lý và độ chính xác trong từng phát bắn; bài 8 cặp xạ thủ "bắn tỉa phòng ngự ban đêm" yêu cầu khả năng quan sát, tận dụng thời cơ và sự phối hợp nhịp nhàng...

Các xạ thủ thực hành bắn bài 10 ở nội dung đồng đội. Ảnh: TUẤN HUY

Theo dõi hội thao, chúng tôi nhận thấy, các nội dung thi đấu đặt ra yêu cầu cao về khả năng cơ động, quan sát, phát hiện, xác định mục tiêu và xử lý nhanh dưới áp lực thời gian. Với những nội dung thi đấu cặp xạ thủ hoặc đồng đội, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các xạ thủ là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, hội thao diễn ra trong điều kiện trời mưa kéo dài, tác động không nhỏ đến khả năng quan sát, thao tác và kết quả bắn của vận động viên. Nhưng đây là điều kiện giúp kiểm nghiệm khả năng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường sát với thực tế chiến đấu.

Nội dung từng bài bắn có độ khó cao nhưng các xạ thủ đều diệt mục tiêu. Ảnh: TUẤN HUY

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức hội thao, trước sự phát triển nhanh của chiến tranh hiện đại, công tác huấn luyện đặt ra yêu cầu bộ đội phải sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; đồng thời có khả năng hành động linh hoạt, thích ứng với những điều kiện tác chiến phức tạp và xử trí chính xác, kịp thời các tình huống trong chiến đấu. Đối với lực lượng bắn tỉa, nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu, hỗ trợ các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Từ yêu cầu đó, tại hội thao năm nay, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo xây dựng hệ thống bài bắn theo hướng tăng dần độ khó, kết hợp các yếu tố kỹ thuật, thể lực, tâm lý và khả năng xử trí tình huống.

Nội dung từng bài bắn có độ khó cao nhưng các xạ thủ đều diệt mục tiêu. Ảnh: TUẤN HUY

Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, việc đưa vào các bài bắn cự ly xa, mục tiêu nhỏ, tư thế bắn khó hoặc yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn tạo áp lực tổng hợp đối với vận động viên. Qua đó, hội thao không chỉ đánh giá trình độ kỹ thuật mà còn góp phần kiểm nghiệm khả năng duy trì sự ổn định, chính xác của xạ thủ khi điều kiện thực hiện nhiệm vụ và môi trường thay đổi.

Trong những năm qua, lực lượng bắn tỉa ở các đơn vị trong toàn quân được tổ chức, biên chế, huấn luyện, kiểm tra và hội thao ở các cấp, từng bước nâng cao trình độ. Đội tuyển bắn tỉa của đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội tham gia các giải bắn tỉa khu vực và quốc tế đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2025, đội tuyển xếp thứ 2/14 nước tại giải bắn tỉa ở Hàn Quốc và xếp thứ 3/24 nước tại giải đấu tổ chức ở Trung Quốc.

Rèn bản lĩnh từ thao trường đến hội thao

Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 cho biết: Để chuẩn bị cho hội thao, đơn vị chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều nội dung ngay từ quá trình huấn luyện. Cơ sở vật chất, thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo; vận động viên được tuyển chọn trên cơ sở trình độ, năng khiếu bắn súng và sức khỏe. Quá trình huấn luyện được tổ chức từ cơ bản đến nâng cao, từ bắn trúng, bắn chụm đến bắn nhanh, bắn chính xác; đồng thời rèn luyện khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu và xác định chính xác cự ly. Các vận động viên được tăng cường thể lực, sức bền, kết hợp các bài tập bổ trợ nhằm rèn luyện nhịp thở, động tác bóp cò, phản xạ mắt và phối hợp giữa các xạ thủ.

Các xạ thủ thực hành bắn bài 10 ở nội dung đồng đội. Ảnh: TUẤN HUY

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trao thưởng tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thao. Ảnh: HÒA SƠN

Chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho thi đấu, các vận động viên đạt thành tích cao tại hội thao lần này, như: Đại úy Nguyễn Phúc Lộc, Phân đội trưởng, Lữ đoàn 74 (Tổng cục II); Đại úy Bùi Văn Tới, Phó phân đội trưởng, Lữ đoàn 73 (Tổng cục II); Đại úy Quách Việt Đức, Phó đội trưởng (Trường Sĩ quan Đặc công); Đại úy Trần Đăng Quyền, Đại đội trưởng, Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công)... đều nhấn mạnh vai trò của bản lĩnh và tâm lý thi đấu bên cạnh trình độ kỹ thuật.

Theo các vận động viên, trong quá trình chuẩn bị, các đơn vị tổ chức huấn luyện theo hướng liên tục nâng cao yêu cầu, tăng dần độ khó của các bài bắn; kiểm tra bắn trong những điều kiện mô phỏng sát thực tế thi đấu. Qua đó, xạ thủ có điều kiện làm quen với áp lực, rèn luyện khả năng tập trung, kiểm soát tâm lý và chủ động xử trí khi điều kiện bắn thay đổi. Các bài tập chuyên sâu kết hợp rèn sức bền, kiểm soát hơi thở và khả năng chịu đựng, giúp xạ thủ nâng cao khả năng làm chủ tình huống trong điều kiện khó khăn. Cùng với đó, công tác kiểm tra, hiệu chỉnh súng và bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật phải được chú trọng; chủ động tiếp cận và làm quen với thao trường thi đấu...

Kết thúc hội thao, Binh chủng Đặc công giành giải nhất toàn đoàn; Quân khu 5 và Tổng cục II giành giải nhì; giải ba toàn đoàn thuộc về Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức trao 57 huy chương, trong đó có 19 huy chương vàng tặng các cá nhân, đồng đội có thành tích xuất sắc; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 12 tập thể và 30 cá nhân thuộc Ban tổ chức, cơ quan Ban tổ chức và lực lượng phục vụ hội thao.