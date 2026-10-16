Xã Thông Nông cấp phát 355 con lợn phát triển mô hình giảm nghèo

Xã Thông Nông cấp phát lợn giống cho người dân.

Theo đó, dự án hỗ trợ 355 con lợn giống thương phẩm F1 (lợn ngoại), trọng lượng mỗi con trên 10 kg, cho các hộ dân tại 3 xóm trên địa bàn xã. Trong đó, xóm Ngọc Sỹ có 23 hộ, Phia Viềng có 27 hộ và Lũng Lừa có 21 hộ tham gia.

Tại buổi cấp phát, các hộ dân thực hiện ký cam kết sử dụng con giống đúng mục đích, chấp hành các quy định của dự án, chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi theo hướng dẫn kỹ thuật; thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn sinh học; cam kết không sử dụng nguồn hỗ trợ sai mục đích, có trách nhiệm quản lý, phát triển đàn lợn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập gia đình; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi; chú trọng vệ sinh chuồng trại, chăm sóc vật nuôi đúng quy trình, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Việc hỗ trợ con giống nhằm tạo điều kiện để các hộ dân phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định đời sống. Qua đó, góp phần đa dạng hóa mô hình sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững.