Xã Thới Bình có tân Phó Chủ tịch UBND xã

Lãnh đạo xã tham dự có đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định đồng chí Hồng Bảo Sơn, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thới Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trao quyết định và tặng hoa đồng chí Hồng Bảo Sơn.

Hội nghị đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc điều động đồng chí Hồng Bảo Sơn đến nhận nhiệm vụ tại UBND xã Thới Bình, để giới thiệu HĐND xã Thới Bình bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng mong muốn, trên cương vị công tác được giao, đồng chí Hồng Bảo Sơn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng xã Thới Bình ngày càng phát triển.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trần Thị Kiều Yến cùng lãnh đạo xã chúc mừng đồng chí Hồng Bảo Sơn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thới Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

* Cùng ngày, HĐND xã Thới Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành Kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã thống nhất 100% bầu đồng chí Hồng Bảo Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Phụng và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trần Thị Kiều Yến cùng lãnh đạo xã chúc mừng đồng chí Hồng Bảo Sơn, tân Phó Chủ tịch UBND xã.