Xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tình huống giả định, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, hồi 4 giờ, ngày 5-10-2026, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên Biển Đông (cơn bão số 6). Vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa); bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là 62-88km/giờ); giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 25km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ, ngày 6-10-2026, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Côn Đảo và cách bờ biển các tỉnh, thành phố từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau khoảng 150-250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là 89-102km/giờ); giật cấp 11, cấp 12.

Lực lượng vũ trang xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang giúp người dân chằng chống nhà cửa.

Nhận định thông tin về bão số 6 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh An Giang, trong đó có xã Thoại Sơn và các công điện chỉ đạo ứng phó với bão của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng thủ dân sự; Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, Đảng ủy, UBND xã Thoại Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 6 sát với diễn biến thực tế của địa phương.

Người dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Những người đi lại khó khăn được địa phương hỗ trợ tối đa để sơ tán tránh bão.

Các phòng, ban, ngành và đoàn thể chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, quán triệt và vận dụng tốt phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”.

Các lực lượng địa phương cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Nhân viên y tế tiến hành tiêu tẩy khử trùng.

Các lực lượng vũ trang phối hợp với các phòng, ban, ngành của xã sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 6 nhằm giảm thiệt hại. Sẵn sàng tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã triệu tập cuộc họp khẩn để thống nhất về chủ trương, biện pháp chỉ đạo xử lý các tình huống xảy ra do ảnh hưởng của bão số 6.

Ban tổ chức trao quà tặng lực lượng tham gia thực binh.

Ban tổ chức khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong diễn tập.

Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã; nâng cao vai trò làm tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã trong ứng phó với tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra. Đồng thời kiểm tra khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của xã theo phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai của xã; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới.