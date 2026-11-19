Các đại biểu dự khai mạc cuộc diễn tập.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo xã Thổ Tang nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền. Đây cũng là dịp phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thông qua diễn tập, địa phương kiểm tra khả năng vận hành cơ chế, trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xử lý các tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Diễn tập nội dung chuyển trạng thái quốc phòng sang thời chiến.

Các đại biểu theo dõi nội dung diễn tập.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, cuộc diễn tập tập trung vào vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, từ trạng thái khẩn cấp về quốc phòng sang trạng thái thời chiến; thực hành xử trí tình huống và diễn tập thực binh chiến đấu.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, xã Thổ Tang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Các nội dung được triển khai đúng trình tự, kế hoạch, bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và an toàn tuyệt đối.

Địa phương thực hiện tốt yêu cầu “hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”; vận hành tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự chủ trì phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị thời gian tới, xã Thổ Tang tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng khu vực phòng thủ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể.

Sau diễn tập, xã tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Thổ Tang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Kết thúc diễn tập, UBND xã Thổ Tang đã khen thưởng 9 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.