Xã Thổ Tang gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Lãnh đạo xã Thổ Tang tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Thổ Tang thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương 9 tháng năm 2026. Theo đó, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 1.955 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 91% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt hơn 963 tỷ đồng, tăng gần 15%; công nghiệp - xây dựng đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng gần 11,5%.

Toàn xã hiện có 447 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, có 527 hộ kinh doanh thành lập mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 95 tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm và bằng 205% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục được duy trì; xã có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được bảo đảm với hơn 25.600 lượt khám, chữa bệnh; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 99,3%. Trong 9 tháng, xã giải quyết việc làm cho 448 lao động. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến tích cực, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,78%.

Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các hộ sản xuất, kinh doanh; nhất là trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Thời gian tới, xã Thổ Tang xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển thương mại, dịch vụ, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong nỗ lực chung, địa phương mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chăm lo đời sống người lao động, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Thổ Tang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng thời, mong muốn Hội Doanh nghiệp xã tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.