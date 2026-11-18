Lãnh đạo xã Thiệu Quang tặng quà cho thôn Chấn Long trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân thôn Chấn Long đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư trong năm qua.

Thôn Chấn Long hiện có 591 hộ với 2.436 nhân khẩu, diện tích tự nhiên gần 299ha. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong thôn tích cực thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2026, thu nhập bình quân của người dân trong thôn ước đạt hơn 60 triệu đồng/người; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, toàn thôn vận động được 25 hộ dân tự nguyện hiến 250m2 đất và huy động gần 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tính chung năm 2026, tổng kinh phí huy động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ước đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Tại ngày hội, lãnh đạo xã Thiệu Quang đã trao quà cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp trong các phong trào thi đua và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Dịp này, đại diện Tập đoàn WHA đã trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Vinh (thôn Chấn Long) xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp gia đình ổn định chỗ ở và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Đại diện Tập đoàn WHA và lãnh đạo xã Thiệu Quang trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Vinh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, xã Thiệu Quang đã tổ chức khánh thành tuyến đường Hàng Đá tại thôn Chấn Long với chiều dài 500m, tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng và ngày công lao động, nhiều hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần đồng bộ hạ tầng cơ sở, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và sản xuất của người dân địa phương.

Khánh thành tuyến đường Hàng Đá.

Các hoạt động thiết thực tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tiếp tục khẳng định sự gắn kết, đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân thôn Chấn Long trong nỗ lực xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển bền vững.