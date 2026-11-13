Xã Thiệu Hóa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 900 người

Bác sĩ thực hiện siêu âm, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho người dân.

Trong đợt này, xã Thiệu Hoá tổ chức khám cho 900 người, tập trung vào các nhóm đối tượng gồm: người có công với cách mạng, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.

Tại chương trình, các người dân được khai thác tiền sử bệnh tật, đánh giá tình trạng sức khỏe, đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể; siêu âm, khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, khám mắt, răng, hàm mặt... Trên cơ sở kết quả thăm khám, các y, bác sĩ tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đối với những trường hợp cần thiết.

Người dân được lấy mẫu máu để thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Để bảo đảm các đối tượng đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, xã tổ chức các điểm khám lưu động tại trạm y tế và nhà văn hóa thôn. Đối với người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật nặng và những trường hợp không thể di chuyển, các y, bác sĩ bố trí khám tại nhà.

Bác sĩ khám, kiểm tra thị lực cho người dân trong chương trình.

Thông qua chương trình, xã Thiệu Hóa hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp các nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện và kiểm soát sớm bệnh tật. Đồng thời, kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào hệ thống dữ liệu sức khỏe theo quy định, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.