Xã Thiên Lộc: Yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới G19 chấp hành quy định về đất đai, xây dựng, môi trường

Công trường Dự án Khu đô thị mới G19, xã Thiên Lộc, Hà Nội. Ảnh: HL

Xe tải chở đất không che chắn, bùn đất rơi vãi ra đường

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển đất từ dự án Khu đô thị mới G19 (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đến điểm đổ đất (đường Hoàng Sa, khu vực từ dự án đến điểm dưới chân cầu vượt Bắc Hồng), khiến người dân sinh sống, đi lại trên tuyến đường không khỏi lo ngại về vấn đề vệ sinh môi trường.

Trong quá trình vận chuyển, một số xe tải chưa bảo đảm việc che chắn, đất bám theo vệt bánh xe rơi vãi xuống mặt đường. Tình trạng này nếu không được thu dọn kịp thời sẽ gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một người dân sinh sống gần khu vực cho biết, việc vận chuyển đất phục vụ các dự án xây dựng là hoạt động bình thường, song các đơn vị liên quan cần có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện. Đất rơi vãi trên đường không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn khiến người đi xe máy, xe đạp gặp khó khăn, nhất là khi mặt đường có bùn đất hoặc bụi bẩn.

“Chúng tôi mong muốn các xe chở đất phải được che chắn kín, không để đất rơi xuống đường. Nếu có đất rơi vãi thì cần được thu dọn ngay, tránh để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân”, anh N.V.H, một người dân địa phương kiến nghị.

Xe chở đất từ dự án Khu đô thị mới G19 đi đến điểm đổ. Ảnh: HL

Đáng chú ý, theo phản ánh, tại khu vực điểm đổ đất còn xuất hiện một số xe tải chưa xác định được thuộc dự án hay đơn vị nào (do bùn đất che khuất biển kiểm soát). Những xe này cũng vận chuyển đất đến điểm đổ nhưng đất trên xe cao vượt quá thành thùng, không có biện pháp che chắn, làm gia tăng nguy cơ đất, bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Thực tế này đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông cần kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động vận chuyển, tập kết và đổ đất tại khu vực. Việc xác định rõ nguồn gốc đất, đơn vị vận chuyển, phương tiện và trách nhiệm của từng bên sẽ góp phần hạn chế tình trạng đổ đất không đúng quy định, đồng thời tránh phát sinh những hệ lụy về môi trường.

Phải chấp hành đầy đủ quy định về đất đai, xây dựng, môi trường

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới chiều 27-10 cho thấy, những phản ánh của người dân là có cơ sở, hoạt động vận chuyển đất từ dự án Khu đô thị mới G19 đến điểm đổ đất có những vấn đề cần được quan tâm về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường.

Một chiếc xe tải không che chắn, không được phủ bạt, đất vượt thành thùng (không rõ của đơn vị nào) đi vào điểm đổ của các xe chở đất dự án Khu đô thị mới G19. Trong thời gian ghi nhận khoảng 2 giờ đồng hồ chiều 27-10 nhưng không có bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát tại khu vực này. Ảnh: HL. Ảnh: HL

Tình trạng đất rơi vãi trên đường trong quá trình vận chuyển cần được kiểm tra, làm rõ để có biện pháp khắc phục phù hợp. Bên cạnh đó, việc một số xe tải đến đổ đất nhưng không che chắn cẩn thận cũng cần được các cơ quan chức năng xác minh, tránh để hoạt động vận chuyển, đổ đất diễn ra thiếu kiểm soát.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ dự án Khu đô thị mới G19 cho biết, tuyến đường vận chuyển đất được đơn vị quét và rửa thường xuyên; đồng thời cung cấp cho phóng viên hình ảnh khu vực ghi nhận đã được rửa sạch vào cuối giờ chiều 28-10.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29-10, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn đã ký văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên (chủ đầu tư) chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự… tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19.

Đất theo vệt bánh xe kéo ra đường Hoàng Sa, khu vực dưới chân cầu vượt Bắc Hồng. Ảnh: HL

Quá trình thi công xây dựng phải thi công đúng quy hoạch, đúng hồ sơ thiết kế của dự án, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình trong phạm vi thi công và khu vực lân cận; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra; bố trí trang bị thiết bị, công nghệ và nhân lực có năng lực kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của công trình; đồng thời, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công; thực hiện đầy đủ biện pháp trong từng công đoạn: Thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế, hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về an toàn, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Ngoài ra, khu vực công trình tạm phải sạch sẽ, không phát sinh nước thải, rác thải bừa bãi; có biện pháp che chắn, thoát nước, thu gom chất thải rắn và lỏng đúng quy định. Sau khi hoàn thành công trình chính, chủ đầu tư và nhà thầu phải tháo dỡ toàn bộ công trình tạm, thu dọn sạch sẽ và hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu trong thời hạn 7 ngày làm việc. Việc tháo dỡ công trình tạm phải tuân thủ quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.