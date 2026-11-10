Xã Thiên Lộc: Xử lý xe chở đất không bảo đảm vệ sinh môi trường sau phản ánh của Báo Hànộimới

Trước đó, Báo Hànộimới đã đăng tải bài viết phản ánh của người dân, về việc thời gian gần đây, hoạt động vận chuyển đất từ dự án Khu đô thị mới G19 đến điểm đổ đất (đường Hoàng Sa, khu vực từ dự án đến điểm dưới chân cầu vượt Bắc Hồng), khiến người dân sinh sống, đi lại trên tuyến đường không khỏi lo ngại về vấn đề vệ sinh môi trường.

Trong quá trình vận chuyển, một số xe tải chưa bảo đảm việc che chắn, đất bám theo vệt bánh xe rơi vãi xuống mặt đường. Tình trạng này nếu không được thu dọn kịp thời sẽ gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một chiếc xe tải không che chắn, không được phủ bạt đi vào điểm đổ của các xe chở đất dự án Khu đô thị mới G19. Ảnh: HL

Đáng chú ý, theo phản ánh, tại khu vực điểm đổ đất còn xuất hiện một số xe tải chưa xác định được thuộc dự án hay đơn vị nào (do bùn đất che khuất biển kiểm soát). Những xe này cũng vận chuyển đất đến điểm đổ, nhưng đất trên xe cao vượt quá thành thùng, không có biện pháp che chắn, làm gia tăng nguy cơ đất, bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Thực tế này đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông cần kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động vận chuyển, tập kết và đổ đất tại khu vực. Việc xác định rõ nguồn gốc đất, đơn vị vận chuyển, phương tiện và trách nhiệm của từng bên sẽ góp phần hạn chế tình trạng đổ đất không đúng quy định, đồng thời tránh phát sinh những hệ lụy về môi trường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới chiều 27-10 cho thấy, những phản ánh của người dân là có cơ sở, hoạt động vận chuyển đất từ dự án Khu đô thị mới G19 đến điểm đổ đất có những vấn đề cần được quan tâm về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tình trạng đất rơi vãi trên đường trong quá trình vận chuyển cần được kiểm tra, làm rõ để có biện pháp khắc phục phù hợp. Bên cạnh đó, việc một số xe tải đến đổ đất, nhưng không che chắn cẩn thận cũng cần được các cơ quan chức năng xác minh, tránh để hoạt động vận chuyển, đổ đất diễn ra thiếu kiểm soát.

Sau phản ánh của Báo Hànộimới, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Theo đó, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, mời chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới G19 đến ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và xử phạt 3 trường hợp chở vật liệu không che chắn, để rơi vãi đất xuống đường, với tổng số tiền phạt là 9 triệu đồng.

Vệt bùn đất rơi vãi trên đường tại khu vực dưới chân cầu vượt Bắc Hồng, xã Thiên Lộc. Ảnh: HL

Bên cạnh đó, Công an xã Thiên Lộc cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với các doanh nghiệp, nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn xã.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã phổ biến những quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, nhà thầu thực hiện nghiêm quy định trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng; che chắn phương tiện, không để vật liệu rơi vãi, không tập kết vật liệu, phế thải trái phép trên lòng đường, vỉa hè; bố trí rào chắn, biển cảnh báo và thường xuyên vệ sinh khu vực thi công.

Trước đó, ngày 29-10, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn cũng đã ký văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên (chủ đầu tư) chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự… tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19.

Cụ thể, quá trình thi công xây dựng phải thi công đúng quy hoạch, đúng hồ sơ thiết kế của dự án, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình trong phạm vi thi công và khu vực lân cận; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra; bố trí trang bị thiết bị, công nghệ và nhân lực có năng lực kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của công trình.

Đồng thời, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trung Yên phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công; thực hiện đầy đủ biện pháp trong từng công đoạn: Thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế, hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về an toàn, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Ngoài ra, khu vực công trình tạm phải sạch sẽ, không phát sinh nước thải, rác thải bừa bãi; có biện pháp che chắn, thoát nước, thu gom chất thải rắn và lỏng đúng quy định. Sau khi hoàn thành công trình chính, chủ đầu tư và nhà thầu phải tháo dỡ toàn bộ công trình tạm, thu dọn sạch sẽ và hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu trong thời hạn 7 ngày làm việc. Việc tháo dỡ công trình tạm phải tuân thủ quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.