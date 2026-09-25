Xã Thiên Lộc xác định thu ngân sách là nhiệm vụ ưu tiên số một

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục duy trì đà phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,8%, riêng quý III ước đạt 10,5%; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 131.970 tỷ đồng, tăng 13,32% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định; khoảng 100 doanh nghiệp và 1.210 hộ kinh doanh được thành lập mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đến ngày 16-9, giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 941,312 tỷ đồng, bằng 51,82% kế hoạch; ước hết tháng 9 đạt 87,6% theo KPI.

Xã đang thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) tại 55 dự án với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 554,5ha, liên quan 10.987 hộ dân. Đến ngày 9-9, xã đã thu hồi 149,55ha...

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng, xã tiếp nhận, giải quyết 26.451 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 99%.

Đảng ủy xã đã thực hiện việc kết nạp mới được 52/44 đồng chí đảng viên, đạt 118,1%, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm; không phát sinh vụ việc phức tạp. Mặt trận Tổ quốc đã vận động trên 1,1 tỷ đồng cho các quỹ. An ninh trật tự giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân...

Bí thư Đảng uỷ xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã nghe và cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Thiên Lộc; nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND xã Thiên Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã năm 2026; việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và giao chỉ tiêu biên chế năm 2026 đối với các phòng chuyên môn sau thành lập, tổ chức lại.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế, nhất là trong thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị...

Nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Xuân Toàn yêu cầu xã xác định thu ngân sách và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ số một. UBND xã xây dựng tiến độ thực hiện theo tuần, tháng, gắn trách nhiệm cụ thể với từng dự án, phấn đấu hoàn thành dự toán thu và giải ngân 100% kế hoạch vốn; kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án chậm tiến độ.

BCH Đảng bộ xã Thiên Lộc thông qua Nghị quyết hội nghị. Ảnh: PV

Đối với công tác GPMB, xã phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng G8, G19 trong tháng 10; đồng thời chuẩn bị các nhiệm vụ phục vụ GPMB Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bắc Thăng Long Urban City. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường đối thoại công khai, minh bạch với nhân dân, nhất là tại một số thôn ngoài đê.

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu lập lộ trình xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn tồn đọng; tăng cường giám sát, không để phát sinh điểm nóng; bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn các sự kiện cuối năm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm thực chất, gắn với KPI, OKR và việc khắc phục những tồn tại sau kiểm điểm năm 2025.

Đồng chí Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Các cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm "6 rõ", "1 xuyên suốt"; các Đảng ủy viên sâu sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ về kết quả thực hiện. Đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026.