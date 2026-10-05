Xã Thiên Lộc tuyên dương 61 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Tại chương trình, 61 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu của xã Thiên Lộc được vinh danh. Đây là những gương mặt có thành tích nổi bật sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2026 và trong quá trình học tập tại các trường đại học, học viện.

Trong đó có 12 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; 1 học sinh đoạt giải Ba Olympic Tin học toàn quốc; 46 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào các trường đại học, học viện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi phát biểu tại Lễ tuyên dương. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã luôn quan tâm đến giáo dục và đào tạo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và chăm lo phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, toàn xã có 5/10 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Khải Lợi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là chất lượng giáo dục và đào tạo, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Các đồng chí lãnh đạo xã trao khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Các đồng chí lãnh đạo xã trao khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Gửi lời tới các học sinh, sinh viên được tuyên dương, đồng chí Phùng Khải Lợi nhấn mạnh, thành tích hôm nay là dấu mốc đáng tự hào nhưng không phải điểm dừng. Các em cần tiếp tục nỗ lực học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, nâng cao ngoại ngữ; đồng thời rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, quê hương.

Đồng chí Phùng Khải Lợi bày tỏ mong muốn mỗi học sinh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, xác định mục tiêu học tập để trưởng thành, cống hiến và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời trở thành những tấm gương lan tỏa tinh thần học tập tới học sinh các cấp.

Em Trần Ngọc Linh (thôn Bầu) chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: PV

Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu xã Thiên Lộc sẽ được tổ chức hằng năm. Dịp này, lãnh đạo xã đề nghị các thôn, nhà trường và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng công tác giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong học tập.

Chia sẻ tại chương trình, em Trần Ngọc Linh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm tốt nghiệp 3.9/4.0 đến từ thôn Bầu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thiên Lộc; không ngừng rèn luyện tri thức, bản lĩnh và lòng nhiệt huyết; quyết tâm trở thành những công dân toàn cầu, sáng tạo, xung kích trong hội nhập và chuyển đổi số, góp phần xây dựng quê hương Thiên Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng các em học sinh, sinh viên được tuyên dương. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Thiên Lộc, thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn xã - Hội LHTN Việt Nam xã đã triển khai sâu rộng phong trào "Học tập, rèn luyện để ngày mai lập nghiệp" đến toàn thể đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn. Nhiều chi đoàn trường học đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm, "Phương thức học tập hiệu quả", "Thanh niên với văn hoá đọc"... thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia. Bên cạnh đó, phong trào "Đôi bạn cùng tiến", "Giờ học tốt", "Tuần học hiệu quả" tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Tính đến nay toàn xã có hơn 150 cặp "Đôi bạn cùng tiến", gần 300 lượt học sinh, đoàn viên được giúp đỡ trong học tập...