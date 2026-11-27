Xã Thiên Lộc: Từng bước đưa tiếng Anh vào đời sống học đường
Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học là định hướng quan trọng của ngành Giáo dục, đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ từ phương pháp giảng dạy đến môi trường học tập. Tại Hà Nội, nhiều nhà trường đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu này bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Xã Thiên Lộc là một trong những địa bàn đang tích cực thực hiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thien-loc-tung-buoc-dua-tieng-anh-vao-doi-song-hoc-duong-246261127203155754.htm