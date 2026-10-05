Xã Thiên Lộc: Từ một giải chạy đến phong trào thể thao thực chất

Hình bóng mô hình Giải chạy Báo Hànộimới và cách làm linh hoạt

Các VĐV hào hứng tham gia Giải chạy Thiên Lộc “Bước chạy tương lai năm 2026". Ảnh: Thiên Lộc

Ngày 4-10, 420 vận động viên (VĐV) có mặt tại Giải chạy Thiên Lộc “Bước chạy tương lai năm 2026”. Giải chạy thuộc chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu xã Thiên Lộc năm 2026; chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 1016 năm Thăng Long - Hà Nội và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 - 10/2026).

Giải chạy được tổ chức với 2 cự ly 21km và 3km. Trong đó, cự ly 3km được chia theo các khối lực lượng lao động, sản xuất và vũ trang; học sinh trung học cơ sở; cơ quan, doanh nghiệp và khối nâng cao. Đặc biệt, cự ly 21km được tổ chức từ hơn 5h sáng, thu hút tới 180 VĐV từ nhiều câu lạc bộ chạy trên địa bàn xã cũng như các xã gần đó. Cách phân chia này giúp cuộc chạy mở rộng đối tượng tham gia, từ những người đã có kinh nghiệm đến học sinh, người lao động và người dân yêu thích chạy bộ.

Các VĐV tham dự cự ly 21km. Ảnh: Thiên Lộc

Trên đường chạy, tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng được lan tỏa. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở phía sau những bước chạy ấy.

Kỷ niệm chương nội dung 21km của giải được thiết kế bắt mắt. Ảnh: Thùy An

Với Thiên Lộc, đây không phải hoạt động đơn lẻ. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã liên tục tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động chạy bộ, từng bước hình thành một môi trường để người dân có thể tập luyện, giao lưu và duy trì thói quen vận động.

Lễ khai mạc giải được tổ chức trang trọng. Ảnh: Thiên Lộc

Ngay từ tháng 2-2026, Giải chạy Thiên Lộc mở rộng mừng Xuân Bính Ngọ đã thu hút gần 200 VĐV. Đến cuối tháng 3-2026, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân tiếp tục tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình xã Thiên Lộc kết hợp giải chạy Thăng Long Runners mở rộng.

Như vậy, trước khi bước vào giải chạy ngày 4-10, người dân Thiên Lộc đã có nhiều cơ hội để tham gia các giải chạy.

Giải chạy Thiên Lộc “Bước chạy tương lai năm 2026" diễn ra quy củ, bài bản. Ảnh: Thiên Lộc

Cách tổ chức các giải chạy có sự học hỏi từ Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình, nhưng không sao chép máy móc. Theo bà Trần Thị Dịu, Thiên Lộc tham khảo cách phân chia đối tượng dự giải, đồng thời căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn cự ly phù hợp với đường chạy và phong trào trên địa bàn, trong đó có cự ly 21km. VĐV không phải đóng phí; địa phương bảo đảm kinh phí tổ chức, giải thưởng, kỷ niệm chương, hậu cần và y tế. Trên đường chạy có nước uống, nhân viên y tế và bộ phận truyền thông hỗ trợ ghi lại hình ảnh cho VĐV. Từ thành công và hiệu ứng của giải, địa phương cũng hướng tới việc duy trì giải thường niên.

Điều đó cho thấy một cuộc thi thể thao ở cơ sở hoàn toàn có thể được tổ chức bài bản, nhưng cái đích không nhất thiết phải là tạo ra thật nhiều giải đấu. Quan trọng hơn là sau mỗi giải, người dân có thêm động lực để tiếp tục tập luyện.

Khi chính quyền và câu lạc bộ cùng vào cuộc

Giải chạy trở thành ngày hội của các gia đình, cùng lan tỏa đam mê chạy bộ. Ảnh: Thiên Lộc

Câu chuyện của Thiên Lộc không chỉ nằm ở phong trào chạy bộ hay các giải chạy bộ. Những ngày đầu tháng 10, địa phương tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu xã Thiên Lộc. Tối 2-10, chương trình “Thiên Lộc - Nhịp điệu kết nối” quy tụ 17 câu lạc bộ (CLB) Zumba, dân vũ, nghệ thuật, thanh thiếu nhi và liên minh các công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long. Hoạt động này tạo không gian giao lưu giữa các khu dân cư, các thế hệ và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Gia đình cùng chạy là hình ảnh đẹp của giải. Ảnh: Thiên Lộc

Ở góc độ thể thao, điều đáng chú ý là địa phương không làm tất cả một mình. Xã Thiên Lộc phối hợp với các CLB, đặc biệt là Thăng Long Runners, để duy trì hoạt động. CLB có thêm không gian và điều kiện phát triển thành viên, tổ chức các cuộc chạy, đóng góp cho cộng đồng; ngược lại, chính quyền có thêm lực lượng nòng cốt để lan tỏa phong trào và hỗ trợ tổ chức hoạt động.

Niềm vui về đích của VĐV dự giải. Ảnh: Thiên Lộc

Đó là cách huy động nguồn lực xã hội tương đối tự nhiên. Thay vì mọi hoạt động đều đặt lên vai cơ quan quản lý thể thao địa phương, chính quyền tạo điều kiện, định hướng và kết nối; CLB và người dân chủ động tham gia, duy trì phong trào. Khi mỗi bên làm tốt phần việc của mình, thể thao cơ sở có thêm sức sống.

Anh Nguyễn Minh, người dân xã Thiên Lộc tham gia Giải chạy Thiên Lộc “Bước chạy tương lai năm 2026” ngày 4-10 cho biết, khi được thôn vận động tham gia, anh đăng ký ngay. Theo anh, địa phương đang có phong trào thể thao khá đa dạng, từ bóng bàn, cầu lông, bóng đá, chạy, đi bộ đến pickleball và Zumba. Điều khiến người dân hào hứng không chỉ là được thi đấu mà còn là cảm giác hòa đồng, được gặp gỡ và cùng nhau rèn luyện sức khỏe.

Trao giải cho các VĐV dự thi khối Trung học cơ sở. Ảnh: Thiên Lộc

Đây có lẽ cũng là thước đo quan trọng nhất của thể thao cơ sở. Một giải đấu có thể kết thúc sau một buổi sáng, huy chương được trao và sân thi đấu trở lại bình thường. Nhưng nếu từ cuộc thi ấy có thêm người bắt đầu chạy, thêm học sinh duy trì tập luyện, thêm người dân tìm được một CLB phù hợp hay đơn giản là giúp giữ gìn phong trào ở địa phương thì giá trị của hoạt động đã vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu.

Với những người làm thể thao cơ sở, nhiệm vụ vì thế không chỉ là tổ chức cho đủ số lượng các cuộc thi trong năm. Điều quan trọng hơn là tạo được môi trường để người dân muốn tập, có chỗ tập, có người cùng tập và có những cuộc thi phù hợp để duy trì động lực. Xã Thiên Lộc đang tiếp cận theo hướng đó khi giải chạy là một điểm nhấn, còn phong trào mới là mục tiêu lâu dài.

Giải chạy là ngày hội với những người đam mê chạy bộ. Ảnh: Thiên Lộc

Từ những bước chạy ngày 4-10, câu chuyện vì thế không dừng ở thành tích của những VĐV. Giá trị lớn hơn nằm ở việc một cộng đồng cùng vận động, các CLB có thêm thành viên, người trẻ có thêm sân chơi và chính quyền cơ sở có thêm kinh nghiệm tổ chức hoạt động thể thao phù hợp với nhu cầu thực tế. Khi phong trào được duy trì bằng sự tham gia tự nguyện của người dân và sự đồng hành của các lực lượng xã hội, những người làm thể thao cơ sở mới thực sự hoàn thành phần việc của mình. Ở đó, họ không chỉ tổ chức được giải, mà tạo được phong trào; tổ chức giải để không chỉ có người thi đấu, mà có ngày càng nhiều người tập luyện.