Xã Thiên Lộc: Triển khai Tuần lễ an toàn giao thông tại Khu công nghiệp Thăng Long

Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc Vũ Hữu Huỳnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc Vũ Hữu Huỳnh cho biết, Khu công nghiệp Thăng Long hiện có gần 60.000 lao động, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tập trung vào các khung giờ cao điểm đầu giờ sáng, cuối giờ chiều và ban đêm. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành pháp luật, chủ quan khi điều khiển phương tiện.

Thời gian qua, Công an xã Thiên Lộc đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó chú trọng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Lực lượng Công an cũng phối hợp với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông cho người lao động.

Đại diện các lực lượng tham gia Tuần lễ an toàn giao thông Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: PV

Cùng với hoạt động tuyên truyền, kiểm soát, chương trình chú trọng hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống thường gặp khi tham gia giao thông và sử dụng xe máy điện đúng quy định, đúng kỹ thuật.

Công an xã Thiên Lộc đề nghị Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long, các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và người lao động tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống thông tin, bảng tin và loa truyền thanh tại Khu công nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh, góp phần bảo đảm môi trường làm việc ổn định, an toàn và phát triển bền vững.

Đại diện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Tại chương trình, Công an xã Thiên Lộc đã triển khai phương án phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cổng Khu công nghiệp. Theo đó, lực lượng chức năng bố trí 3 vị trí tại 3 cổng, tổ chức làm nhiệm vụ theo 2 khung giờ cao điểm: Buổi sáng từ 7h15 đến 8h15, buổi chiều từ 16h30 đến 17h30.

Ngoài các khung giờ trên, căn cứ tình hình thực tế, tổ cảnh sát trật tự tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến đường xung quanh Khu công nghiệp, tập trung tại khu vực cổng A và tuyến đường trước cổng A.

Lực lượng ra quân sáng 26-10 tại khu vực cổng A Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: PV

Đại diện Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long cho biết, với lượng lao động đông và thường xuyên biến động, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Vì vậy, doanh nghiệp chủ động tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông hai lần mỗi năm, với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an địa phương.

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp kiểm soát giao thông tại các cổng Khu công nghiệp, hằng năm, doanh nghiệp còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại một trường tiểu học trên địa bàn, góp phần hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn từ sớm.

Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh, Công an xã Thiên Lộc phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học Thiên Lộc. Ảnh: PV

Sáng cùng ngày, Công an xã Thiên Lộc, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tiểu học Thiên Lộc tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên nhà trường.