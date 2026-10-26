Xã Thiên Lộc trao quyết định tuyển dụng viên chức cho 53 giáo viên

Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND xã Thiên Lộc năm 2026 thu hút 550 thí sinh đăng ký dự tuyển. Kết quả, có 53 thí sinh trúng tuyển, gồm 16 giáo viên trung học cơ sở, 20 giáo viên tiểu học và 17 giáo viên mầm non. Đáng chú ý, có 33 trong tổng số 53 giáo viên trúng tuyển tốt nghiệp loại Giỏi trở lên, chiếm 62,3%.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng viên chức, đặc biệt là Phòng Văn hóa - Xã hội, cơ quan thường trực của Hội đồng, trong quá trình tổ chức kỳ tuyển dụng.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, đây là năm đầu tiên cấp xã tổ chức kỳ tuyển dụng giáo viên với quy mô lớn sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Quá trình tổ chức được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn, khách quan; không phát sinh đơn thư khiếu nại; kết quả tuyển dụng thể hiện sự nghiêm túc trong lựa chọn, góp phần bổ sung đội ngũ giáo viên có chất lượng cho địa phương.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc trao quyết định tuyển dụng cho các giáo viên. Ảnh: PV

Để các giáo viên mới sớm ổn định công tác, phát huy năng lực, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị ban giám hiệu các nhà trường căn cứ vị trí việc làm, chuyên môn và sở trường để phân công nhiệm vụ phù hợp; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, tạo điều kiện để giáo viên mới trưởng thành, trở thành lực lượng kế cận của ngành Giáo dục địa phương.

Chúc mừng 53 giáo viên trúng tuyển, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng mong muốn các giáo viên giữ gìn phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nuôi dưỡng lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học sinh; chuẩn mực trong lời nói, hành vi. Mỗi giáo viên cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bên cạnh đó, các giáo viên cần nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức, nội quy, quy chế của nhà trường. Trong quá trình giảng dạy cần lấy sự tiến bộ, trưởng thành của học sinh làm thước đo, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong giáo dục, rèn luyện học sinh.

Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND xã Thiên Lộc năm 2026 có 53 thí sinh trúng tuyển. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, UBND xã sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, từng bước cải thiện điều kiện dạy và học, kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Thay mặt các giáo viên trúng tuyển, cô Nguyễn Hương Trà (Trường Tiểu học và THCS Võng La) khẳng định, sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.