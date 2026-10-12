Xã Thiên Lộc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Lãnh đạo xã Thiên Lộc chúc mừng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Xã Thiên Lộc hiện có khoảng 1.100 doanh nghiệp và 2.600 hộ kinh doanh, trong đó nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh đã đồng hành cùng địa phương; đồng thời khẳng định chính quyền xã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, xã Thiên Lộc có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, dư địa phát triển và tiềm năng thu hút đầu tư.

Trên địa bàn và khu vực lân cận đang triển khai, nghiên cứu nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn như: Cầu Thượng Cát, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, các khu đô thị G8, G19... Cùng với hệ thống giao thông khung dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, những dự án này mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương, đồng thời tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển thương mại, dịch vụ.

Biểu dương các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cũng thông tin một số định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới, trong đó có nghiên cứu xây dựng đề án phát triển Thiên Lộc theo định hướng xã, phường xã hội chủ nghĩa; đề án “Làng trong đô thị - bản sắc, xanh, văn minh, thông minh, đáng sống” và các giải pháp thúc đẩy kinh tế đêm.

Những định hướng này hướng tới nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ, đời sống nhân dân, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo thêm cơ hội cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, xã Thiên Lộc xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền.

Biểu dương các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: PV

Địa phương cũng khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động thích ứng với biến động thị trường; đồng thời tăng cường liên kết với hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân, phát huy nguồn lực tại chỗ, tạo thêm việc làm và đóng góp cho cộng đồng.

Tại hội nghị, xã Thiên Lộc đã tôn vinh 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và doanh nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.