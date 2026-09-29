Xã Thiên Lộc: Tổ chức lại các phòng chuyên môn, điều chỉnh biên chế ngành Giáo dục

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Xuân Toàn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: PV

Theo tờ trình của UBND xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Thiên Lộc được tổ chức lại thành 5 phòng, gồm: Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Trong đó, Phòng Nội vụ - Tư pháp được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng về nội vụ, dân tộc - tôn giáo từ Phòng Văn hóa - Xã hội và lĩnh vực tư pháp từ Văn phòng HĐND và UBND. Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận chức năng về xây dựng, nông nghiệp và môi trường từ Phòng Kinh tế.

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hoá - Xã hội được tổ chức lại trên cơ sở chuyển giao, tiếp nhận các chức năng liên quan tới 2 phòng mới. Trong đó, Phòng Kinh tế tiếp nhận chức năng tham mưu về khoa học - công nghệ từ Phòng Văn hóa - Xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: PV

Việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn được thực hiện bảo đảm việc bàn giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài chính, tài sản và các công việc đang giải quyết. Tổng biên chế 5 phòng chuyên môn là 82 người, trong đó 77 công chức và 5 lao động hợp đồng. Các phòng hoạt động từ 1-10-2026.

Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, sau khi các trường công lập được sắp xếp, thành lập mới từ ngày 5-8-2026, UBND xã đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu biên chế cho 10 trường, bảo đảm cơ cấu đội ngũ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực tế.

Tổng số biên chế được giao đầu năm 2026 là 988 người cho 18 trường công lập, gồm 781 viên chức và 207 lao động hợp đồng. Sau sắp xếp, tổng số biên chế đề nghị giao cho 10 trường vẫn là 988 người; trong đó, 781 viên chức gồm 30 viên chức lãnh đạo, 689 giáo viên và 62 nhân viên hành chính.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: PV

Tại kỳ họp, HĐND xã Thiên Lộc đã thống nhất thông qua hai nghị quyết về thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn; giao chỉ tiêu biên chế năm 2026 cho các phòng sau sắp xếp và điều chỉnh chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai các nghị quyết; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế để bố trí, phân công biên chế, công chức theo vị trí việc làm, năng lực và khối lượng công việc.

Đối với các phòng chuyên môn, cần nhanh chóng hoàn thiện tổ chức, tiếp nhận nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và tài sản được chuyển giao; rà soát các công việc đang thực hiện, xác định rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc, quy trình phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Đối với các trường học, tập trung bố trí đội ngũ theo vị trí việc làm, bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp, duy trì liên tục hoạt động dạy và học. Các trường cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chú trọng quản lý học sinh, bán trú, an toàn trường học, y tế học đường, an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ trong quản trị, dạy học.