Xã Thiên Lộc tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo, tính đến ngày 14-9-2026, xã Thiên Lộc được giao thực hiện GPMB 55 dự án, tổng diện tích 554,5ha, liên quan 11.217 hộ dân. Từ đầu năm đến nay, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 3.394 hộ, diện tích 121,66ha, kinh phí 1.110,36 tỷ đồng; chi trả cho 3.703 hộ với số tiền 1.167,43 tỷ đồng và bàn giao 151,3ha mặt bằng.

Xã đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành GPMB 23 dự án. Một số dự án trọng điểm đạt tiến độ cao. Dự án Cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu đã bàn giao 17ha, đạt 99,8%; Khu đô thị mới G19 đạt 99,01%; dự án G8 đạt 97,22%, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-9...

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, xã đã thu hồ sơ kê khai của 3.283/3.652 hộ, đạt 89,9%; xác nhận nhân khẩu cho 850 hộ. Với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, xã đã niêm yết hồ sơ quy hoạch tại 5 điểm, thu 571 phiếu lấy ý kiến nhân dân hợp lệ.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất, chính sách và giá bồi thường đất ở, di chuyển mồ mả và xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn yêu cầu trước ngày 20-9, UBND xã báo cáo thành phố về khả năng giải ngân, rà soát các dự án có khả năng và không có khả năng giải ngân để đề xuất điều chuyển nguồn, điều chỉnh kế hoạch vốn.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Đối với 8 dự án không chuyển biến trong 3 tuần liên tiếp, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc yêu cầu cán bộ được phân công phụ trách phải trực tiếp xuống địa bàn, xác định nguyên nhân, thời gian xử lý và báo cáo Ban Chỉ đạo bằng văn bản trước ngày 20-9. Mỗi dự án chậm tiến độ phải gắn với cán bộ chịu trách nhiệm cụ thể, có mốc thời gian và cam kết bằng văn bản; Ủy ban Kiểm tra theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ hằng tuần.

Cho biết dự kiến từ nay đến cuối năm xã Thiên Lộc được giao thêm 14 dự án, nâng tổng số lên 69 dự án, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc yêu cầu toàn hệ thống phối hợp chặt chẽ, gắn trách nhiệm đến từng cán bộ, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.