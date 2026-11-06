Xã Thiên Lộc: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Kim Chung phù hợp thực tiễn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Khu đô thị mới Kim Chung được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 24-7-2008. Qua nhiều năm triển khai, cùng với những thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất và yêu cầu phát triển đô thị, một số nội dung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt không còn phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai, xây dựng có nhiều thay đổi; các định hướng phát triển mới của Thủ đô cũng đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh nằm trong địa giới hành chính xã Thiên Lộc, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000. Phạm vi nghiên cứu có diện tích khoảng 140,305 ha, trong đó quy mô diện tích dự kiến điều chỉnh khoảng 19,30 ha. Ranh giới nghiên cứu được xác định: phía Đông đến hết phạm vi đường Bắc Thăng Long – Nội Bài; phía Tây đến hết phạm vi thôn Sáp Mai và tuyến đường dọc Kênh Giữa; phía Bắc giáp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; phía Nam đến hết tuyến phía Bắc Khu công nghiệp Thăng Long (đường 23).

Mục tiêu điều chỉnh nhằm rà soát toàn diện hiện trạng thực hiện quy hoạch; cập nhật chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và tổ chức không gian tại một số khu vực cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng; bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và triển khai các dự án đầu tư.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung và phương án điều chỉnh. Ảnh: PV

Về nội dung, phương án điều chỉnh tập trung rà soát, sắp xếp lại một số ô đất trường học, đất công cộng, đất cây xanh và đất di dân tái định cư; nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tầng cao tại khu vực làng xóm hiện hữu; điều chỉnh cục bộ hướng tuyến giao thông tại một số vị trí chưa phù hợp với hiện trạng, trong đó có đoạn đường rộng 13,5m qua khu vực Chùa Cánh Phượng và tuyến đường liên quan đến các ô đất LX3, LX4. Cùng với đó, rà soát nhu cầu bãi đỗ xe, hạ tầng sạc điện, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc và thu gom, xử lý chất thải rắn.

Đặc biệt, phương án điều chỉnh chú trọng cân đối các chỉ tiêu hạ tầng xã hội theo quy mô dân số thực tế; bổ sung không gian cây xanh, sân chơi, công trình công cộng; bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng hiện hữu. Các nội dung điều chỉnh được nghiên cứu theo nguyên tắc kế thừa những nội dung quy hoạch đã được phê duyệt còn phù hợp, chỉ điều chỉnh tại những khu vực thực sự cần thiết, bảo đảm không làm thay đổi tính chất, định hướng phát triển và khung hạ tầng chính của toàn khu đô thị.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông tin về các nội dung điều chỉnh, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình, nhất trí với sự cần thiết và phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch được trình bày.